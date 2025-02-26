Морозы постепенно отступают. Насколько прогреется Киев в эти дни

В конце февраля в Киеве будет держаться переменная облачность, а на смену морозам постепенно будет приходить "плюсовая" температура

Погода в Киеве в эти дни отметится облачностью и постепенным потеплением. Еще ночью четверга температура была на уровне -7 градусов, а уже в пятницу она опустится всего до -3 градусов.

Температура в дневное время в течение 26-28 февраля предполагается от +4 до +5 градусов. Самыми теплыми сутками прогнозируется пятница, как сообщили в Meteofor.

Среда, 26 февраля, ожидается преимущественно ясной и сухой. Дневная температура вырастет до +4 градусов, а ночью зафиксировалась около -7 градусов. Наибольшие порывы ветра прогнозируются с утра и до позднего вечера — слабые 5 м/с.

Четверг, 27 февраля, также принесет переменную облачность, но без осадков. Показатели на термометрах днем достигнут +4 градусов, а ночью опустятся до -4 градусов. Максимальная сила ветра будет бушевать в течение утра-обеда — умеренные 7 м/с.

Последний день рабочей недели, 28 февраля, будет самым облачным среди этих дней. Осадков синоптики не прогнозируют. Воздух днем прогреется до +5 градусов, а ночью остынет до -3 градусов. Сила ветра в этот день не превысит умеренных 6-7 м/с.

Кроме того, в Киеве уже несколько дней подряд держится загрязненный воздух. Эколог Александр Соколенко рассказал, когда это кончится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине в марте еще прогнозируется снег. Однако морозы уйдут вместе с зимой.