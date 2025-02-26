Когда в Киеве наконец-то улучшится качество воздуха: названа дата

Неблагоприятное явление с воздухом в столице — временное

На протяжении длительного времени в Киеве фиксируется загрязненный воздух, но это явление является временным. В скором времени изменится характер погоды, усилится ветер и ситуация вновь придет в норму.

Об этом "Телеграфу" рассказал эколог Александр Соколенко в материале: "В Киеве нечем дышать по нескольким причинам. Когда это пройдет и как уберечься к тому времени".

"Это явление неприятное, но временное. Если посмотреть на прогноз погоды, то примерно с конца пятницы должен измениться характер погоды", — отметил эксперт.

Он также добавил, что такое явление исчезнет, когда придут атмосферные фронты с запада и, соответственно, усилится ветер.

Качество воздуха в Киеве 26 февраля на момент публикации материала

Отметим, что подобные сообщения о загрязнении воздуха поступали на протяжении практически всего февраля. Например, 11 февраля индекс загрязнения воздуха в некоторых местах столицы достиг до 180AQI PM2.5. Это вредный уровень, который может вызвать у людей дискомфорт при дыхании при длительном воздействии.

Затем 12 февраля Киев накрыла пылевая завеса. В воздухе в тот день фиксировали повышение концентрации взвешенных веществ.

24 февраля в столице удерживался высокий уровень загрязненности воздуха. В сообщении КГГА говорится, что вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли).

И это далеко не весь перечень подобных ситуаций с загрязненным воздухом в Киеве только за февраль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 26 февраля власти столицы порекомендовали людям поменьше находится на улице. Это связано с качеством воздуха.