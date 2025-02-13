В Украине воздух стал "очень нездоровым": где самая худшая ситуация (карта)

В одном из городов качество воздуха достигло предпоследней отметки "очень нездоровое"

В четверг, 13 февраля, в некоторых частях Украины значительно ухудшилось качество воздуха. Помимо Киева такая ситуация в этот день наблюдается в северной, западной и центральной областях.

Соответствующая информация была опубликована на сайте Saveecobot. Там указано, что в некоторых местах уровень воздуха доходит до отметки "опасный уровень".

Худшая ситуация фиксируется в Черкассах. Воздух там сегодня достигает шкалы "очень вредный" с показателем 241 AQI PM2.5.

В то же время "вредного уровня" воздух достигает во Львовской, Закарпатской, Хмельницкой, Винницкой, а также Днепропетровской областях.

На сайте Ventusky также указаны части Украины, где фиксируется загрязненный воздух. По данным портала, В Житомире и Сумах ситуация с качеством воздуха также неудовлетворительная.

При этом, ситуацию усугубляет туман, который также фиксируют синоптики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Киеве самый высокий и низкий показатели радиационного фона. Отметим, что минимальный уровень радиации наблюдается постоянно. В столице этот уровень в настоящее время остается минимальным и безопасным для жителей и гостей города.

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