Одну из областей Украины мощно засыпало снегом посреди марта (видео)

Зима еще не сказала последнее слово

Снег посреди марта выпал в Волынской области. В некоторых местах высота снежного покрова уже достигла более 10 сантиметров и снегопады сегодня, 15 марта, ожидаются в этом регионе также и вечером.

Об этом сообщается в местных Telegram-каналах. Стоит отметить, что синоптики действительно прогнозировали резкое изменение погодных условий и обильные снегопады в середине марта.

К примеру, село Жиричи в Ратновском районе Волынской области замело снегом. Утром местные жители вместо солнечной теплой погоды увидели на улицах белое одеяло на полях и крышах.

"Зима возвращается на Волынь!Кто уже убрал зимнюю одежду, видимо, придется достать ее еще раз", — пишут в местных пабликах.

Обратите внимание: "Пережили аномальную зиму, но весна разочарует: народный синоптик дал прогноз на март, апрель и май".

В селе Свитязь Ковельского района Волынской области также выпал снег. Все вокруг замело и весна действительно превратилась в настоящую зиму.

Также снег выпал и в других населенных пунктах на Волыни. Местные жители с удивлением фиксируют на видео природную аномалию и показываю, что снежный покров местами уже достигает 10 сантиметров.

Согласно данным метеосайт Ventusky в субботу, 15 марта, на западе и севере Украины ожидаются снегопады. В некоторых областях возможен прирост снежного покрова до +10 сантиметров.

Только в части центральных и южных областей будет сухая погода.

При этом, температура воздуха в западной части Украины будет на уровне в среднем +5.. +7 градусов. В центральных областях ожидается до +13.. +16 градусов. На севере страны — до +8. А в восточных и южных областях будет до +20.

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", когда испортится погода в Украине в марте. По его словам, будет наблюдаться повышенная активность циклонов и атмосферных фронтов. На фоне потепления по всей стране выпадут умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.