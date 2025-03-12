Ресторан на месте туалета в правительственном квартале: что сейчас с лакомым куском земли в Киеве

Медиа подняли из забвения историю с рестораном недалеко от Верховной Рады

На фоне громкого дела о земельных махинациях, к которым причастны чиновники Киевской городской администрации и горсовета, "всплыла" история с рестораном рядом с правительственным кварталом. Здесь, в Мариинском парке, эта "точка" появилась еще несколько лет назад, процесс сопровождался судебной волокитой.

Обратят ли на нее внимание власти города, ведь строительство – это был семейный бизнес нынешнего главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, который объявил "крестовый поход" против "туалетных схем".

"Телеграф" вспомнил, как развивались события со спорным имуществом и земельным участком, а также поинтересовался у руководителей города о планах на недвижимость.

От аренды до покупки один шаг

О появлении большого павильона в Мариинском парке и его сказочном превращении в объект общепита напомнил журналист-расследователь Владимир Бондаренко. По его словам, в зеленой зоне вплотную к правому сектору трибун стадиона "Динамо" находился общественный туалет, который он сам посещал в 2007 году в рамках празднования 80-летия футбольного клуба. Впоследствии возле него "вырос" МАФ (чьими стараниями, неизвестно), который взял на баланс Центральный парк культуры и отдыха города Киева. И именно эта коммунальная организация на основании решения Киевского городского совета в июле 2010 заключила договор аренды с Обществом с ограниченной ответственностью "Мариинский двор". Фирма с уставным капиталом 1,6 млн гривен была зарегистрирована за месяц до подписания документа. Ее бенефициаром считается Мамедов Фиррудин Анвар-Оглы (умер в 2023 году) – представитель азербайджанской диаспоры, друг первого президента Украины Леонида Кравчука и отец Тимура Ткаченко, который с 2024 года возглавляет Киевскую городскую военную администрацию, а на момент сделки был студентом.

В таком состоянии заведение "Мариинский двор" было несколько лет назад

15 лет назад фирма Мамедова-старшего приняла "отдельное индивидуально определенное имущество по адресу: ул. М. Грушевского, 3 лит. Ф для размещения кафе с реализацией водочных изделий". Площадь этого объекта, который уже был не малой архитектурной формой, а нежилым помещением, составляла 239,75 кв. метров. В 2010-2011 годах указанное ООО выполнило ремонтные работы и, очевидно, после этого открыло ресторан. Упоминания о нем многолетней давности можно найти на сайтах о соответствующих заведениях столицы. Комментаторы, в частности, хвалили кухню ( "чрезвычайно готовят мясо, восточные сладости" ), интерьер и расположение ("очень удобная локация для конфиденциальных встреч" ). Последние отзывы были размещены шесть лет назад, а телефон, указанный как контактный для заведения, на данный момент не отвечает.

В запрещенной в Украине соцсети до сих пор "висит" страница заведения, где можно увидеть интерьер

Для запуска заведения частная фирма потратила немалую сумму. В судебных решениях, где фигурирует ООО "Мариинский двор" и о которых будет дальше идти речь, отмечено, что стоимость неотъемлемых улучшений оценена в 2 млн. 96 тыс гривен. Это, очевидно, дало основания арендатору для выкупа недвижимости. Договор купли-продажи датирован июлем 2012 года. Но уже в декабре того же года прокуратура Печерского района города Киева в интересах государства обратилась с иском о расторжении договора из-за того, что собственник не выполнил финансовые обязательства, и требовала уплаты неустойки в размере 944 тыс. гривен.

Вложение в ремонт ресторана фирма оценила более чем в 2 миллиона

ООО "Мариинский двор" за несколько месяцев подал встречный иск, настаивая, что это главное управление коммунальной собственности КГГА неправильно рассчитало цену недвижимости, ведь забыло о вложенных в нее средствах при ремонте. В феврале 2014 года Хозяйственный суд города Киева стал на сторону "Мариинского двора", таким образом ООО должно было заплатить за имущество уже не 4,7, а почти вдвое меньше — 2,6 млн. гривен. Но впоследствии дело было рассмотрено в апелляционной инстанции, а также Высшем хозяйственном суде Украины, и в обоих случаях решение (последнее датированное 2015 годом ) было уже в пользу прокуратуры. Так что договор купли-продажи спорного имущества был расторгнут.

После этого ООО "Мариинский двор" пыталось в судебном порядке добиться права распоряжаться зданием в парке рядом с правительственным кварталом, но потерпело неудачу. Центральный парк культуры и отдыха добивался возвращения от арендатора нежилого помещения (буква Ф) по ул. Грушевского, 3, и Фемида в июле 2019 года это требование поддержала. Но пока еще продолжалась эта судебная волокита, Киевский городской совет согласовал включение спорного здания в перечень объектов коммунального имущества территориальной громады города Киева, которые подлажали приватизации (решение 532/7188 от 14.05.2019).

Вместо успешной продажи – фиаско

Аукцион по продаже недвижимости в Мариинском парке был объявлен с начальной ценой 672,8 тыс. гривен в июне 2019 года. Лот оказался очень популярным, ведь за него боролся 31 участник, среди которых были как частные лица, так и фирмы – общества с ограниченной ответственностью, а также по одному частному акционерному обществу и адвокатскому объединению. В результате стоимость нежилого здания выросла до 39 млн. 390 тыс. гривен, то есть в 58,5 раза. А победителем стало ООО "КОС Групп", которое по неизвестным причинам договор купли-продажи не подписало. И тем самым уступило "трофей" другому претенденту — ООО "Фид Бек Групп" с предложением в 33 млн. гривен. В Киевской городской государственной администрации это соглашение назвали наиболее успешной продажей нежилого объекта на "Прозоро.Продажи".

Связанные компании и частное лицо соревновались за лакомый кусок недвижимости

На момент проведения аукциона у этих двух фирм было нечто общее, а именно их владельцы, ведь конечным бенефициаром ООО "КОС Груп" была Ольга Степановна Ковальская (в настоящее время фирма принадлежит Ивану Нижныку), а ООО "Фид Бек Групп" — Виктор Казимирович Ковальский. Это супруги из города Шаргорода Винницкой области. Кстати, среди участников торгов была и их дочь Ирина Викторовна Ковальская, владеющая несколькими фирмами (по крайней мере, одна из них, по данным сервиса Опендатабот, основана отцом, а во второй – среди владельцев была мать). Следовательно, семья очень стремилась получить в собственность недвижимость в престижном районе и, вероятно, могла договариваться о том, какую цену поставить, чтобы получить желаемое.

Но по факту для власти попытка заработать на коммунальной собственности превратилась в очередную головную боль. Ведь после подписания соглашения начался новый круг судебной волокиты. Теперь уже по иску ООО "Фид Бек Груп", потому что выяснилось, что на момент проведения аукциона не было исполнено судебное решение о возвращении ООО "Мариинский двор" нежилого помещения по ул. Грушевского, 3 Центральному парку культуры и отдыха города Киева. Власти об этом знали, но "забыли" предупредить нового владельца, что вопрос с его предшественником не решен, и что Департамент коммунальной собственности КГГА не имел еще права (оно, согласно решению суда, наступило позже) распоряжаться выставленным на торги зданием.

К моменту объявления аукциона Департамент КГГА еще не мог распоряжаться имуществом

С учетом всех обстоятельств аукцион, как и заключенный на его основе договор купли-продажи, были признаны недействительными. Последнее постановление по этому делу, принятое Верховным судом Украины, датировано мартом 2021 года.

Война внесла коррективы

Последние годы о спорном здании в Мариинском парке, кажется, забыли. И если бы не новая волна интереса к скандалам с застройкой Киева, а бороться с беззаконием после этого пообещал лично глава КМВА Тимур Ткаченко, возможно, кейс так и находился бы в небытии. Но СМИ с подачи упомянутого журналиста намекали, что на этом пути столичному чиновнику стоило бы упомянуть и о семейном бизнесе.

"Телеграф" поинтересовался у киевских властей, а что сейчас со зданием под буквой "Ф" по адресу ул. М. Грушевского, 3, кому она принадлежит, проводилась ли в последние годы оценка стоимости, фактического состояния, и планирует ли Киевская городская государственная администрация повторно объявлять аукцион?

По данным 2019 года — право собственности на здание за тергромадой Киева

В Департаменте коммунальной собственности города Киева (КГГА) часть вопросов проигнорировали и ответили только, что о продаже этой недвижимости пока не может идти речи: "Указанный объект расположен в пределах Правительственного квартала, доступ к которому ограничен, в связи с военным положением в стране. С учетом этого Департамен не планирует выставлять нежилое помещение площадью 239,75 кв. м по адресу: г. Киев, ул. Грушевского, 3 (лит. Ф) на электронный аукцион".

Повторный аукцион в КГГА не планируют по объективным причинам

Кроме того, наше издание спросило и о ситуации с землей, ведь если говорить о классической "туалетной схеме", то частная фирма, которая некоторое время владела объектом, должна была бы попросить ее для обслуживания, а потом уже "присвоить". По информации, содержащейся в объявлении об аукционе 2019 года, нежилое здание расположено в пределах земельного участка площадью 19,1085 га с кадастровым номером 8000000000:82:003:0022. Среди вопросов к КГГА было и уточнение относительно обращений о разделе данного "кусочка", формирование другого участка и его отводе, то есть передаче его в пользование или владение.

Здание ресторана расположено в пределах большой парковой зоны

В Департаменте земельных ресурсов сообщили, что 30 ноября 2020 года на рассмотрение поступала техническая документация по разделу земельных участков с кадастровым номером 8000000000:82:003:0022 и 8000000000:82:005:0038 (расположена по соседству), заказчиком которой является Киевское коммунальное объединение зеленого строительства и зеленых насаждений города "Киевзеленстрой". Заявителю был предоставлен ответ с замечаниями, которые до сих пор не устранены. Соответственно, Киевский городской совет не принимал решения о разделе участка, на котором расположено спорное здание.

В настоящее время участок, на котором стоит ресторан, в постоянном пользовании коммунального учреждения

При этом уже весной следующего, 2021 года, эти 19,1085 га были предоставлены в постоянное пользование Центральному парку культуры и отдыха города Киева для эксплуатации и обслуживания парков-памятников садово-паркового искусства "Хрещатый", "Городской сад", "Мариинский" с обслуживанием сооружений рекреационного назначения (каких именно не указано). Соответствующее решение №862/903 было принято Киевским городским советом 22 апреля.

Земли природно-заповедного фонда – к такой категории относит участок, где стоит ресторан

Адресовал запрос о спорном здании в правительственном квартале "Телеграф" и руководителю Киевской городской военной администрации Тимуру Ткаченко, которому медиа приписали чуть ли не собственноручное строительство ресторана, но он остался без ответа. Сейчас ситуация выглядит так, что пока спорное здание находится в собственности громады столицы и посягательств на лакомый кусок земли, по крайней мере реализованных, также не произошло.

Как сообщал "Телеграф", на рассмотрении Киевского городского совета находится проект решения, предусматривающий введение нового порядка рассмотрения земельных вопросов. Его авторы Виктория Пташник и Дмитрий Белоцерковец считают, что таким образом удастся минимизировать коррупционные риски и сделать прозрачной процедуру.