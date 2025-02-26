В Киеве нечем дышать по нескольким причинам. Когда это пройдет и как уберечься к тому времени

Эколог рассказал, когда в столице будет вонять меньше

В Киеве несколько дней подряд горожане вынуждены выходить из домов под запах гари и извещения о загрязнении воздуха.

Эколог Александр Соколенко рассказал "Телеграфу", когда это закончится. А также дал советы, что следует сделать на бытовом уровне, чтобы обезопасить себя.

Виноваты морозы, отсутствие ветра и зона высокого давления

Главная причина – погодные условия, объясняет Александр Соколенко. Начиная с 8 февраля в Украине похолодало из-за антициклональной погоды. Морозы держатся и сейчас и преимущественно ночью, а днем температура поднимается до оттепели.

"Зона высокого давления доминирует на территории Украины, за исключением юго-востока. Ветер очень слабый. Через снижение температуры воздуха люди больше используют ископаемое топливо, или у кого что есть. У нас есть ТЭЦ, которые работают на мазуте. Через то, что температура низкая, соответственно, через все это происходит увеличение выбросов в атмосферу, в частности, тех веществ, которые приводят к накоплению этой пыли, которую мы видим", — рассказывает эколог.

Когда ветра практически нет (прежде всего это касается ночи или утра, когда ветер самый слабый) вещества, образовавшиеся вследствие сжигания угля, дерева, мазута, аккумулируются над городом.

Еще одни виновники – автомобили: выбросы от транспорта утром "зависают" над главными дорожными артериями.

Индекс качества атмосферного воздуха по состоянию на утро 25 февраля 2025 года

"Если мы посмотрим на карты загрязнения воздуха, то самые большие такие участки — это, например, крупные автомагистрали. Проспект Бажана в Киеве, Оболонь возле мостов. Там самые большие концентрации утром этих загрязняющих веществ. Также на въездах в город: Житомирское шоссе, Столичное шоссе. Там утром фиксируется значительный автомобильный трафик и даже визуально можно увидеть, что воздух загрязнен (пыль, похожая на туман)", — добавляет эколог.

Итак, холодная погода, высокое давление, отсутствие ветра. Все это приводит к аккумуляции загрязнителей над крупными городами или регионами, где сконцентрирована промышленность.

"Днем немного появляется ветер. Если сейчас открыть карту и посмотреть, то состояние воздуха в Киеве улучшилось. Но самые большие концентрации фиксируются именно в ночное время и под утро", — рассказывает Соколенко.

По состоянию на 16:00 25 февраля воздух в Киеве кое-где даже на зеленом уровне

Чем выбросы опасны для здоровья

Самые опасные – это канцерогены, они образуются в результате сжигания даже автомобильного горючего. Это бензопирены, диоксины, сажа. Канцерогены могут приводить к необратимым изменениям в организме человека.

Имеются токсичные вещества. Они могут временно ухудшать состояние здоровья человека, дышащего этим воздухом.

"Собственно, эти сгораемые углеводороды они наиболее опасны для человека и животных. Ничего приятного в этом нет, но я бы сказал, что катастрофического, наверное, тоже нет. Потому что рост концентраций этих веществ фиксируются довольно часто, в частности, например, на территории Киева. Это не только зимой. Проблема и летом, когда стоит жаркая, безветренная, солнечная погода. Показатели также растут относительно всех этих веществ. Поэтому это происходит периодически", — рассказывает эколог.

Кстати, соседняя Польша еще больше страдает от таких вещей, потому что там много используются угли для отопления помещений.

"И когда такая погода формируется над Украиной, в Польше тоже довольно тяжело дышать. Особенно это относится к зиме. Это явление неприятное, но временное. Если посмотреть на прогноз погоды, то примерно с конца пятницы должен измениться характер погоды. Придут атмосферные фронты с запада, соответственно, усилится ветер. Это явление исчезнет", — сделал прогноз эксперт.

Не надо утром бегать у дорог, маски не сильно помогут: советы

Хотя мы не контролируем погоду, автомобили и выбросы промышленных объектов, остаются несколько вещей, которые каждый из нас может сделать на бытовом уровне.

Первое — перенести утренние пробежки в спортзал и ни в коем случае не бегать у дорог при таких условиях.

"Я сейчас нахожусь в Голосеевском районе, тут пробегает мимо меня человек — человек, занимающийся спортом. Я бы, например, не бегал утром, вот именно за такой погодой, по крайней мере утром, когда эти концентрации выше. Когда мы бегаем и занимаемся спортом, мы больше потребляем воздуха, соответственно, и этих загрязнителей тоже больше попадает в наш организм. То есть как-то регулировать эти занятия спортом", — говорит эколог.

Он добавляет, что в таких местах, как Оболонский проспект, проспект Бажана, Харьковское шоссе, Дарницкая площадь, проспект Лобановского лучше вообще не бегать вдоль дорог в любое время, какая бы там ни была погода. Если бегать, то лучше где-то по лесу или по парку, удаленных от автодорог.

Также помогает влажная уборка в помещениях. Она, по крайней мере, избавит вас от лишней пыли, которая попадает в жилище.

Эколог советует есть больше овощей и зелени, употреблять в пищу больше жидкости. Это способствует выведению из организма токсинов.

А вот медицинские маски, которые люди носили во время эпидемии Covid, мало чем помогут, в них смысла нет.

"То есть, если вы в такую погоду наденете маску — ничего это не изменит. Здесь надо или респиратор, или другие средства, которые лучше отфильтровывают воздух, не просто там большие частицы пыли, а такие вот, более серьезные ", — советует эколог.

Где отслеживать качество воздуха?

На сайте SaveEcoBot можно просмотреть карту по районам и ежечасный индекс качества атмосферного воздуха (AQI), среднее значение PM2.5 и другие метеорологические показатели

Кроме того, состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать на веб-ресурсе Минсреды "Екозагроза".

Также подходит "Метеопост", там сразу открывается карта загрязнения воздуха.

Как рассказывал Телеграф, вскоре в Украине существенно потеплеет. Еще до наступления календарной весны кое-где в Украине воздух прогреется до +15 градусов.