В Киеве нечем дышать по нескольким причинам. Когда это пройдет и как уберечься к тому времени
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Эколог рассказал, когда в столице будет вонять меньше
В Киеве несколько дней подряд горожане вынуждены выходить из домов под запах гари и извещения о загрязнении воздуха.
Эколог Александр Соколенко рассказал "Телеграфу", когда это закончится. А также дал советы, что следует сделать на бытовом уровне, чтобы обезопасить себя.
Виноваты морозы, отсутствие ветра и зона высокого давления
Главная причина – погодные условия, объясняет Александр Соколенко. Начиная с 8 февраля в Украине похолодало из-за антициклональной погоды. Морозы держатся и сейчас и преимущественно ночью, а днем температура поднимается до оттепели.
"Зона высокого давления доминирует на территории Украины, за исключением юго-востока. Ветер очень слабый. Через снижение температуры воздуха люди больше используют ископаемое топливо, или у кого что есть. У нас есть ТЭЦ, которые работают на мазуте. Через то, что температура низкая, соответственно, через все это происходит увеличение выбросов в атмосферу, в частности, тех веществ, которые приводят к накоплению этой пыли, которую мы видим", — рассказывает эколог.
Когда ветра практически нет (прежде всего это касается ночи или утра, когда ветер самый слабый) вещества, образовавшиеся вследствие сжигания угля, дерева, мазута, аккумулируются над городом.
Еще одни виновники – автомобили: выбросы от транспорта утром "зависают" над главными дорожными артериями.
"Если мы посмотрим на карты загрязнения воздуха, то самые большие такие участки — это, например, крупные автомагистрали. Проспект Бажана в Киеве, Оболонь возле мостов. Там самые большие концентрации утром этих загрязняющих веществ. Также на въездах в город: Житомирское шоссе, Столичное шоссе. Там утром фиксируется значительный автомобильный трафик и даже визуально можно увидеть, что воздух загрязнен (пыль, похожая на туман)", — добавляет эколог.
Итак, холодная погода, высокое давление, отсутствие ветра. Все это приводит к аккумуляции загрязнителей над крупными городами или регионами, где сконцентрирована промышленность.
"Днем немного появляется ветер. Если сейчас открыть карту и посмотреть, то состояние воздуха в Киеве улучшилось. Но самые большие концентрации фиксируются именно в ночное время и под утро", — рассказывает Соколенко.
Чем выбросы опасны для здоровья
Самые опасные – это канцерогены, они образуются в результате сжигания даже автомобильного горючего. Это бензопирены, диоксины, сажа. Канцерогены могут приводить к необратимым изменениям в организме человека.
Имеются токсичные вещества. Они могут временно ухудшать состояние здоровья человека, дышащего этим воздухом.
"Собственно, эти сгораемые углеводороды они наиболее опасны для человека и животных. Ничего приятного в этом нет, но я бы сказал, что катастрофического, наверное, тоже нет. Потому что рост концентраций этих веществ фиксируются довольно часто, в частности, например, на территории Киева. Это не только зимой. Проблема и летом, когда стоит жаркая, безветренная, солнечная погода. Показатели также растут относительно всех этих веществ. Поэтому это происходит периодически", — рассказывает эколог.
Кстати, соседняя Польша еще больше страдает от таких вещей, потому что там много используются угли для отопления помещений.
"И когда такая погода формируется над Украиной, в Польше тоже довольно тяжело дышать. Особенно это относится к зиме. Это явление неприятное, но временное. Если посмотреть на прогноз погоды, то примерно с конца пятницы должен измениться характер погоды. Придут атмосферные фронты с запада, соответственно, усилится ветер. Это явление исчезнет", — сделал прогноз эксперт.
Не надо утром бегать у дорог, маски не сильно помогут: советы
Хотя мы не контролируем погоду, автомобили и выбросы промышленных объектов, остаются несколько вещей, которые каждый из нас может сделать на бытовом уровне.
Первое — перенести утренние пробежки в спортзал и ни в коем случае не бегать у дорог при таких условиях.
"Я сейчас нахожусь в Голосеевском районе, тут пробегает мимо меня человек — человек, занимающийся спортом. Я бы, например, не бегал утром, вот именно за такой погодой, по крайней мере утром, когда эти концентрации выше. Когда мы бегаем и занимаемся спортом, мы больше потребляем воздуха, соответственно, и этих загрязнителей тоже больше попадает в наш организм. То есть как-то регулировать эти занятия спортом", — говорит эколог.
Он добавляет, что в таких местах, как Оболонский проспект, проспект Бажана, Харьковское шоссе, Дарницкая площадь, проспект Лобановского лучше вообще не бегать вдоль дорог в любое время, какая бы там ни была погода. Если бегать, то лучше где-то по лесу или по парку, удаленных от автодорог.
Также помогает влажная уборка в помещениях. Она, по крайней мере, избавит вас от лишней пыли, которая попадает в жилище.
Эколог советует есть больше овощей и зелени, употреблять в пищу больше жидкости. Это способствует выведению из организма токсинов.
А вот медицинские маски, которые люди носили во время эпидемии Covid, мало чем помогут, в них смысла нет.
"То есть, если вы в такую погоду наденете маску — ничего это не изменит. Здесь надо или респиратор, или другие средства, которые лучше отфильтровывают воздух, не просто там большие частицы пыли, а такие вот, более серьезные ", — советует эколог.
Где отслеживать качество воздуха?
На сайте SaveEcoBot можно просмотреть карту по районам и ежечасный индекс качества атмосферного воздуха (AQI), среднее значение PM2.5 и другие метеорологические показатели
Кроме того, состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать на веб-ресурсе Минсреды "Екозагроза".
Также подходит "Метеопост", там сразу открывается карта загрязнения воздуха.
Как рассказывал Телеграф, вскоре в Украине существенно потеплеет. Еще до наступления календарной весны кое-где в Украине воздух прогреется до +15 градусов.