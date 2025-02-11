Очаг грязного воздуха зафиксирован под Киевом: где нечем дышать (карта)

Самий чистый воздух оказался в Оболонском районе

Во вторник, 11 февраля, в Киеве и области наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Самый вредный уровень был зафиксирован в Обуховском районе в селе Малые Дмитриевичи.

По данным ресурса "SaveEcoBot", индекс загрязнения воздуха там достиг до 180AQI PM2.5. Это вредный уровень, который может вызвать у людей дискомфорт при дыхании при длительном воздействии.

В Киеве самый высокий показатель зафиксировали в Голосеевском районе на проспекте Академика Глушкова. Уровень загрязнения составил 119AQI PM2.5.

В Шевченковском и Печерском районах столицы наблюдается умеренный уровень. Показатели колеблются в пределах 60-85 AQI PM2.5. Такое загрязнение воздуха может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей, сообщает "SaveEcoBot".

Самий чистый воздух на Оболони, а именно на улице Полярной. Индекс составил 22 AQI PM2.5.

В других районах Киева умеренный уровень загрязнения.

Карта качества воздуха в Киеве

В Броварах максимальный показатель загрязнения составляет 92 AQI PM2.5. В Борисполе более чистый воздух, там индекс не превышает отметки 34 AQI PM2.5

Похожая ситуация в Ирпене и Буче. Там сейчас наблюдается хорошее качество воздуха.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве в ближайшие дни. Облачность, которая держится в столице очень давно, в ближайшие дни исчезнет. Горожане смогут насладиться лучами солнца, хотя на улице все еще будет держаться мороз.