У стоматології Києва померла дитина: про яку клініку може йтися та що там говорять (фото)

Користувачі порівняли фотографії та знайшли подібності

Після трагедії в одній зі стоматологій Києва, де 22 березня під час прийому помер 7-річний хлопчик, у соціальних мережах користувачі спробували відшукати ту саму клініку, де це сталося. Дехто вважає, що може йтися про Astra Dent у Святошинському районі столиці.

"Телеграф" звернувся за коментарем Astra Dent, враховуючи інформацію, яка з’явилася в мережі. Проте там не стали відповідати на запитання.

Зазначимо, що користувачі знайшли деякі збіги на фотографіях, опублікованих поліцією, яка прибула на місце після трагедії, з фото, які були знайдені на сайті однієї з клінік. Звіривши інтер’єри, справді можна знайти подібності.

Що відповіли в Astra Dent

"Телеграф" зв’язався з клінікою, проте її представники відмовилися давати будь-які коментарі.

"Ми не даємо коментарів", — сказали нам у клініці.

При цьому вони не підтвердили та не спростували інформацію, яка поширюється у соціальних мережах.

Що відомо про Astra Dent

Це мережа стоматологічних клінік Astra Dent (Астра Дент) – приватний багатоструктурний лікувально-діагностичний стоматологічний комплекс, що вже понад п’ять років успішно співпрацює з Американською асоціацією дантистів.

Основні напрямки клініки:

протезування;

хірургія;

терапія;

ортодонтія;

ортопедичне лікування;

естетична стоматологія.

При цьому у клініці надають послуги з дитячої стоматології: фахівці усувають карієс, а також допомагають у формуванні правильного прикусу.

У Святошинському районі стоматологія розташована на вулиці Святошинська, 3-а.

Що пишуть про Astra Dent

У мережі можна знайти як позитивні, і негативні відгуки клієнтів стоматології Astra Dent.

Зазначимо, що переважно відгуки про клініку на різних ресурсах — позитивні. При цьому гучних скандалів за участю стоматології Astra Dent у мережі також немає.

Ціни на послуги в Astra Dent

Серед прайсу на різні послуги є також розділ, пов’язаний з анестезією.

Деталі трагедії

У столичній приватній стоматологічній клініці під час прийому помер 7-річний хлопчик. У поліції Києва повідомляють, що, за попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення наркозу.

Медики швидкої допомоги прибули на місце і протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, але їхні зусилля виявилися марними – дитина померла.

Правоохоронці розглядають усі можливі причини смерті дитини, зокрема можливу лікарську помилку чи недотримання медичних протоколів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові 5-річний Велес Пашник, син українського музиканта, впав у глибоку кому після видалення молочних зубів під загальним наркозом у приватній клініці Ori-Dent на вул. Голубовича, 34 про Львів. У хлопчика зупинилося серце і його відвезли до реанімації дитячої лікарні на вул. Орлик.

Лікарі боролися за життя дитини, але через місяць констатували її смерть. Велес помер, так і не прийшовши до тями. Правоохоронці порушили кримінальну справу та розслідують подробиці смерті дитини.