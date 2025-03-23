У стоматології Києва померла дитина: про яку клініку може йтися та що там говорять (фото)
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Користувачі порівняли фотографії та знайшли подібності
Після трагедії в одній зі стоматологій Києва, де 22 березня під час прийому помер 7-річний хлопчик, у соціальних мережах користувачі спробували відшукати ту саму клініку, де це сталося. Дехто вважає, що може йтися про Astra Dent у Святошинському районі столиці.
"Телеграф" звернувся за коментарем Astra Dent, враховуючи інформацію, яка з’явилася в мережі. Проте там не стали відповідати на запитання.
Зазначимо, що користувачі знайшли деякі збіги на фотографіях, опублікованих поліцією, яка прибула на місце після трагедії, з фото, які були знайдені на сайті однієї з клінік. Звіривши інтер’єри, справді можна знайти подібності.
Що відповіли в Astra Dent
"Телеграф" зв’язався з клінікою, проте її представники відмовилися давати будь-які коментарі.
"Ми не даємо коментарів", — сказали нам у клініці.
При цьому вони не підтвердили та не спростували інформацію, яка поширюється у соціальних мережах.
Що відомо про Astra Dent
Це мережа стоматологічних клінік Astra Dent (Астра Дент) – приватний багатоструктурний лікувально-діагностичний стоматологічний комплекс, що вже понад п’ять років успішно співпрацює з Американською асоціацією дантистів.
Основні напрямки клініки:
- протезування;
- хірургія;
- терапія;
- ортодонтія;
- ортопедичне лікування;
- естетична стоматологія.
При цьому у клініці надають послуги з дитячої стоматології: фахівці усувають карієс, а також допомагають у формуванні правильного прикусу.
У Святошинському районі стоматологія розташована на вулиці Святошинська, 3-а.
Що пишуть про Astra Dent
У мережі можна знайти як позитивні, і негативні відгуки клієнтів стоматології Astra Dent.
Зазначимо, що переважно відгуки про клініку на різних ресурсах — позитивні. При цьому гучних скандалів за участю стоматології Astra Dent у мережі також немає.
Ціни на послуги в Astra Dent
Серед прайсу на різні послуги є також розділ, пов’язаний з анестезією.
Деталі трагедії
У столичній приватній стоматологічній клініці під час прийому помер 7-річний хлопчик. У поліції Києва повідомляють, що, за попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення наркозу.
Медики швидкої допомоги прибули на місце і протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, але їхні зусилля виявилися марними – дитина померла.
Правоохоронці розглядають усі можливі причини смерті дитини, зокрема можливу лікарську помилку чи недотримання медичних протоколів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові 5-річний Велес Пашник, син українського музиканта, впав у глибоку кому після видалення молочних зубів під загальним наркозом у приватній клініці Ori-Dent на вул. Голубовича, 34 про Львів. У хлопчика зупинилося серце і його відвезли до реанімації дитячої лікарні на вул. Орлик.
Лікарі боролися за життя дитини, але через місяць констатували її смерть. Велес помер, так і не прийшовши до тями. Правоохоронці порушили кримінальну справу та розслідують подробиці смерті дитини.