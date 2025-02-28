"Ты не имеешь права быть в этой стране!": в Чехии водитель трамвая ударил украинца на глазах у ребенка (видео)

Водитель трамвая начал кричать и выгонять украинца

В Праге произошел неприятный инцидент с участием украинца и водителя общественного транспорта. Водитель трамвая №9382 накричал на украинскую семью с маленьким ребенком, ударил мужчину и принудительно выставил их из салона.

Свидетельница происшествия зафиксировала инцидент на видео, которое быстро распространилось по чешским социальным сетям. На кадрах видно, как водитель кричит "Вон!" и добавляет: "Ты вообще не имеешь права быть в этой стране", после чего наносит удар мужчине. Об этом пишет местное издание Vinegret.

Редакции удалось связаться с отцом ребенка, который рассказал подробности происшествия. По его словам, пострадавшие — его родители, сопровождавшие его 2-летнего сына, гражданина Чехии.

"Мои родители везли ребенка домой, и водителю не понравилось, что он стоял ногами на сиденье и смотрел в окно, хотя папа показывал, что обувь чистая и сразу взял ребенка на руки", — пояснил Михаил (имя изменено).

63-летний дедушка мальчика не получил серьезных травм. Сам ребенок не пострадал физически, но испугался. На видео видно, что мальчик заплакал после того, как водитель ударил дедушку в лицо.

По словам семьи, после того как их вывели из трамвая, водитель продолжал кричать и даже взял в руки лом для перевода стрелок. Водитель пытался выхватить телефон у женщины, когда она его фотографировала.

Водитель утверждает, что пассажиры загрязняли трамвай. Свидетели же указывают, что ему не понравилось, что ребенок стоял ботинками на пластиковом сиденье. Впрочем, оно легко очищается.

Семья сначала планировала подать жалобу в Транспортное предприятие Праги, а уже потом обратиться в полицию. Редакция направила запрос на транспортное предприятие и ожидает официальный комментарий.

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