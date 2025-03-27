Не только темпы восстановления: риелтор назвал три фактора, влияющие на рынок недвижимости Киева

В случае дефицита жилья цены будут держаться на пике дольше

В случае заключения мирного соглашения Украины с РФ застройщики Киева и эксперты по сдаче жилья в аренду ожидают оживления рынка недвижимости столицы. Есть три основных фактора, которые будут влиять на рынок.

Об этом "Телеграфу" рассказал киевский риелтор Александр Бойко. По его словам, именно их следует учитывать при прогнозировании.

Больше читайте в публикации: "Цены на квартиры в Киеве пойдут вверх, но не резко. Чего ждать в случае достижения мира".

Факторы таковы:

Темпы восстановления — если жилье будет восстанавливаться быстро, дефицит смягчится, если медленно — цены будут держаться на пике дольше.

— если жилье будет восстанавливаться быстро, дефицит смягчится, если медленно — цены будут держаться на пике дольше. Экономическое восстановление — если зарплаты и бизнес пойдут вверх, арендаторы будут готовы платить больше, а значит, владельцы смогут поднимать ставки. Но если рост доходов будет медленным, цены придется сдерживать.

— если зарплаты и бизнес пойдут вверх, арендаторы будут готовы платить больше, а значит, владельцы смогут поднимать ставки. Но если рост доходов будет медленным, цены придется сдерживать. Миграционная политика — возвращение сотен тысяч украинцев из-за границы создаст давление на рынок. Если же часть останется в Европе, спрос будет расти более плавно.

После установления мира рынок аренды жилья будет оставаться упорядоченным, но будет испытывать значительный дефицит предложения, говорит Александр Бойко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", аренда которых квартир в Киеве вырастет на 20 процентов.