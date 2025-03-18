Был долг за коммуналку в 50 тысяч гривен: как выглядит квартира Януковича в элитном районе Киева

Большая часть средств, которую будет платить арендатор, поступает в госбюджет

Представим красивое помещение с панорамными окнами и видом на Днепр в элитном районе столицы Киева. Когда-то именно такая квартира принадлежала беглому президенту Виктору Януковичу, как и дача под Киевом. Сегодня она выставлена на аренду и стоит немаленьких денег.

Квартира бывшего президента находится на Оболонской набережной. "Телеграф" решил выяснить, что известно о ней и как выглядит квартира Януковича в столице.

Стоимость аренды составляет 67 тысяч гривен в месяц, из которых 10 тысяч гривен получает управляющий имуществом, а остальная сумма поступает в государственный бюджет. К слову, после бегства Януковича квартира была передана в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Это жилье выставлялось на аренду уже несколько раз, и наконец в феврале 2025 года он нашел своего арендатора.

Янукович был официально зарегистрирован в этой квартире. Она была пуста в течение 5 лет и за этот период там насчиталось более 50 тысяч долга. По состоянию на 2019 год квартира не была пригодна для жизни, а ремонт сделал в доме управляющий.

Как выглядит квартира изнутри

Площадь квартиры — 240 квадратных метров. Стоимость квартиры оценивается в 27 миллионов гривен.

Фото: Transparency International

Изнутри квартира имела не самый лучший вид: мебели было мало, на мраморе появилась эрозия, стены покрылись облуплением, а обои отсырели. Словом, признаков роскошной жизни в квартире не было.

Фото: Transparency International

Управляющий установил новую дверь, ведь кто-то ее вынес после побега владельца квартиры. Кстати, в дом приглашали священника, чтобы освятить жилье.

Фото: Transparency International

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит родной дом Януковича в оккупированном Енакиево Донецкой области. Здание превращается в руины.