Устроил смертельное ДТП в 16 лет: как сейчас выглядит харьковский "мажор" и сколько ему сидеть за решеткой

Харьковский признан виновным в аварии, повлекшей смерть человека

Николаю Харьковскому, который в 2021 году в Харькове на высокой скорости проехал на красный свет и спровоцировал смертельное ДТП, 29 ноября 2024 года объявили приговор. На момент аварии подростку было 16 лет.

В тот день суд признал Николая виновным в нарушении ПДД, которое привело к гибели 58-летнего мужчины. Известно, что Харьковскому назначено 8 лет лишения свободы, а также запрещено управлять транспортными средствами в течение 3 лет.

Как сейчас выглядит Николай Харьковский

Известно, что родители Харьковского разведены. Его мать основала в Харькове ООО "Финансовая инициатива", занимающееся брокерскими услугами и операциями с ценными бумагами. Отец на тот момент работал в сфере оптовой торговли мясной продукцией. В сети же писали, что он торговал на Центральном рынке.

"Мажору" сейчас 19 лет и он должен "просидеть" до 2033 года. Автомобиль Infiniti, на котором произошло ДТП, был зарегистрирован на мать Николая, при том, что у него отсутствовали водительские права. Виновник аварии может обжаловать приговор в апелляционном суде.

Как сейчас выглядит Николай Харьковский

До аварии юноша уже привлекался к ответственности за административные и уголовные правонарушения. Так, в июле 2021 года суд признал его виновным в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Харьковский тогда и сейчас

Кровавое ДТП с 16-летним Харьковским

Прокуроры установили, что 26 октября 2021 года около 20:40 на перекрестке проспекта Гагарина (ныне — Аэрокосмический) и улицы Одесской в Харькове 16-летний водитель Infinity Q50 проехал на красный свет. В результате он столкнулся с Chevrolet Aveo, за рулем которого находился 58-летний Игорь Носов. Мужчина скончался на месте.

Infinity Q50 матери Николая Харьковского

Chevrolet Aveo покойного 58-летнего Игоря Носова

После аварии несовершеннолетний Николай и трое его пассажиров были госпитализированы с травмами. В больнице Харьковский указал неверные анкетные данные и ложный адрес, а также предпринял попытку побега. Пассажиркой парня была его девушка Лиза, которая попала в больницу с травмами, также 20-летний на тот момент Михаил Баранов. Его сестра рассказывала "Телеграфу", что семья "мажора" требовала от Лизы сваливать вину на одного из двух пассажиров Infiniti.

В суде Николай заявил, что "не хотел ничего плохого, чтобы такое случилось". Он признал вину, однако утверждал, что причина ДТП была в том, что в авто якобы отказали тормоза.