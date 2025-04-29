В Киеве в парке заметили людей в защитных костюмах и противогазах: что произошло

Как оказалось, причина совсем мирная

Жители Борщаговки в Киеве заметили несколько мужчин в белых костюмах, респираторах и перчатках. Людей в полном защитном снаряжении видели в парке Интернациональный.

Об этом стало известно из местного телеграм-канала. Нет, это не начало съемок фильма о зомби-апокалипсисе, как кто-то мог подумать.

Выяснилось, что парк начали обрабатывать от клещей. Коммунальные службы решили провести сезонную дезинсекцию, чтобы уберечь отдыхающих от опасных укусов.

В сети советуют воздержаться сегодня от прогулок парком Интернациональный.

Ранее в КГГА сообщали со ссылкой на КО "Киевзеленбуд", в каких зеленых зонах столицы уже провели плановую обработку от клещей.

Также "Киевзеленбуд" поделился информацией, на которых локации пройдут плановые акарицидные обработки в конце апреля и начале мая.

В КГГА напомнили, что клещи представляют угрозу для здоровья как для людей, так и для животных. Они являются переносчиками болезни Лайма – инфекционного заболевания, характеризующегося поражением кожи, нервной системы, сердца, нередко принимающей хроническое, рецидивирующее течение.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине нашествие клещей. Как уберечься и что делать, если подцепили. Людям, которые собираются на природу или просто прогуляться по парку, следует придерживаться простых правил.