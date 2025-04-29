В Киеве срочно созывают Совет обороны столицы: о чем будет идти речь

Заседание будет проведено безотлагательно, даже несмотря на то, что соруководитель Виталий Кличко сейчас не в Украине

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко срочно созывает Совет обороны Киева. Предмет встречи – алгоритм действий после того, как ГСЧС ликвидировало последствия прилетов.

Об этом Ткаченко написал в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что заседание будет проведено безотлагательно. Несмотря на то, что соруководитель Виталий Кличко не в Украине.

Только накануне Ткаченко лично проводил совещание с председателями РГА и ответственными службами по этой теме.

"В моменте — мы не должны рассчитывать на кого-то, если у города есть ресурсы. Мне врывается терпение, что любое планирование ограничивается только планированием. А ответственные – на самом деле с префиксом "без", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 29 апреля россияне снова атаковали Киев дронами. По данным Кличко, после взрывов последовал вызов медиков в Деснянский район. Там горел частный дом и машины. В результате атаки пострадала женщина, врачи уже оказали ей нужную помощь.

При этом, 28 апреля российский президент Владимир Путин предложил Украине "перемирие" на 8-11 мая. В Киеве уже отреагировали на такое предложение, отметив, что Кремль может остановить огонь сейчас и не дожидаться почти недели.