Киев полвека назад: как выглядел город каштанов в 1970-х годах (фото)

Есть вещи, которые не меняются годами

В самом сердце Киева сейчас настоящее буйство весны. Воздух наполнен теплом и ароматом цветов, а главные герои этого сезона — киевские каштаны уже покрылись белоснежными "свечами".

Какой столица была полвека назад, можно увидеть на архивном фото Владимира Самохоцкого, сделанном в 1979 году. Взглянув на фотографию, понимаешь, что есть вещи, которые даже с годами не меняются.

На фото изображен перекресток на Крещатике — главной улице города. Листья каштанов только что распустились, в воздухе витает весна. А на улицах десятки киевлян, которые не спеша ходят или ждут транспорта.

Среди кадра — старые советские троллейбусы, легковые автомобили, а также характерная для того времени советская архитектура: монументальные здания, оформленные в сдержанном стиле сталинского ампира. Люди одеты в яркие, но сдержанные за кроем вещи — типичный стиль советского города.

На фасаде дома видна символика тогдашней эпохи, напоминающая о господстве коммунистической идеологии. Подземный переход, из которого выходят пешеходы — одно из первых свидетельств модернизации инфраструктуры Киева тех лет.

Киев, 1979 год. Фото В. Самохоцкого

В 1970-х годах Киев активно развивался. Появлялись новые спальные районы, развивалась сеть общественного транспорта. В те годы строились метрополитен и новые магистрали. В то же время, центр города сохранял свою камерность — улицы были заполнены пешеходами, а Крещатик оставался главной витриной столицы.

Крещатик, 1970-е годы. Фото из архива Rosti Kałańczuk

Напомним, в этом году Киев будет праздновать свое 1543-летие. День города будет отмечаться 25 мая. Этот праздник традиционно приходится на последнее воскресенье мая.

Ранее "Телеграф" писал, каким был Киев в 1990-х годах. Распад СССР и первые годы независимости подарил городу не только стремительные реформы, но и ознаменовался финансовым кризисом.