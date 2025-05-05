Стриптиз-клуб Tootsie в Киеве окончательно закрылся: что здесь было раньше и как он связан с Кличко

В январе заведение прославилось скандалом с торговлей людьми

Скандальный ночной клуб Tootsie с "непростыми" владельцами, похоже, наконец закрывают. Заведение расположено в доме Самсонова, который в народе все чаще называют "домом Кличко".

Фотографии главного входа печально известного заведения опубликовал столичный активист Дмитрий Перов.

"Уютное "театральное кафе" с девушками и массажным креслом на углу Хмельницкого и Лысенко – закрывают. С фасада памятника архитектуры уже демонтировали вывеску Tootsie, продолжаются дальнейшие работы по очистке фасада и благоустройству прилегающей территории", – иронично написал он.

С 1994 года помещением на первом этаже достопримечательности владеет частное акционерное общество "Театральный", конечным бенефициаром которого является гражданин Украины, зарегистрированный в Монако, Владимир Кличко.

Чем прославился Tootsie

Напомним, в последнее время произошел ряд скандалов, связанных с этим заведением. Так, в январе текущего года в помещении клуба, а также по местам жительства фигурантов правоохранители проводили обыски по делу о торговле людьми.

Стало известно, что в Tootsie была организована схема по принуждению девушек к оказанию сексуальных услуг клиентам. Члены ОПГ нанимали сотрудниц в качестве танцовщиц, однако затем начинали им угрожать и заставляли работать в подпольном борделе.

В заведении также велась скрытая видеосъемка посетителей, которая затем использовалась для дальнейшего шантажа. Кроме того, во время обысков полицейские обнаружили наркотики и оружие.

Подпольный бордель находился в доме-памятнике архитектуры

Дом Самонова по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 30/10 — это памятник архитектуры и градостроительства, признанный одним из лучших образцов киевского неоренессанса начала XX века. Фасад здания украшен рельефами и орнаментальным венечным фризом, придающими постройке выразительную пластичность.

Построенный в 1900–1901 годах по проекту инженера Николая Яскевича, дом изначально принадлежал главному архитектору Киева того времени — Николаю Самонову. Здесь находился доходный дом, где жили видные киевляне, включая историка и археолога Василия Данилевича.

Со временем здание превратилось в центр притяжения столичной интеллигенции. В его стенах проходили литературные вечера и дискуссии, собирающие выдающихся деятелей начала XX века.

В 1914 году дом сменил владельца, а после установления советской власти его национализировали. В годы Второй мировой войны здание сильно пострадало. Позже дом восстановили, и здесь даже открылся популярный у горожан гастроном "три ступени".

В 2000 году началась масштабная реставрация, профинансированная Виталием Кличко, который приобрел здесь квартиру. С тех пор здание в народе чаще называют "домом Кличко".

Ранее мы рассказывали, что отец кума Виталия Кличка Артура Палатного был директором того самого гастронома, а после распада СССР семья Палатных приватизировала его. Впоследствии в помещении было казино, а после запрета игорного бизнеса там открылся стриптиз-клуб.