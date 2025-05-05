Стриптиз-клуб Tootsie у Києві остаточно закрився: що тут було раніше і як він пов’язаний із Кличком

У січні заклад прославився скандалом із торгівлею людьми

Скандальний нічний клуб Tootsie із "непростими" власниками, схоже, нарешті закривають. Заклад розташований у будинку Самсонова, який у народі все частіше називають "будинком Кличка".

Фотографії головного входу сумнозвісного закладу опублікував столичний активіст Дмитро Перов.

"Затишне "театральне кафе" з дівчатами та масажним кріслом на розі Хмельницького та Лисенка – закривають. З фасаду пам’ятника архітектури вже демонтували вивіску Tootsie, продовжуються подальші роботи з очищення фасаду та благоустрою прилеглої території", – іронічно написав він.

З 1994 року приміщенням на першому поверсі пам’ятки володіє приватне акціонерне товариство "Театральний", кінцевим бенефіціаром якого є громадянин України, зареєстрований у Монако, Володимир Кличко.

Чим уславився Tootsie

Нагадаємо, останнім часом сталася низка скандалів, пов’язаних із цим закладом. Так, у січні поточного року у приміщенні клубу, а також у місцях проживання фігурантів правоохоронці проводили обшуки у справі про торгівлю людьми.

Стало відомо, що в Tootsie було організовано схему примусу дівчат до надання сексуальних послуг клієнтам. Члени ОЗУ наймали співробітниць як танцівниць, проте потім починали їм загрожувати та змушували працювати у підпільному борделі.

У закладі також велася прихована відеозйомка відвідувачів, яка потім використовувалася для подальшого шантажу. Крім того, під час обшуків поліцейські виявили наркотики та зброю.

Підпільний бордель знаходився у будинку-пам’ятнику архітектури

Будинок Самонова за адресою вул. Богдана Хмельницького, 30/10 – це пам’ятка архітектури та містобудування, визнана одним із найкращих зразків київського неоренесансу початку XX століття. Фасад будівлі прикрашений рельєфами та орнаментальним вінцевим фризом, що надають споруді виразної пластичності.

Побудований у 1900–1901 роках за проєктом інженера Миколи Яскевича, будинок спочатку належав головному архітектору Києва того часу Миколі Самсонову. Тут був розташований прибутковий будинок, де жили видатні кияни, включаючи історика та археолога Василя Данилевича.

Згодом будівля перетворилася на центр тяжіння столичної інтелігенції. У її стінах проходили літературні вечори та дискусії, що збирали видатних діячів початку XX століття.

У 1914 році будинок змінив власника, а після встановлення радянської влади його націоналізували. У роки Другої світової війни будівля сильно постраждала. Пізніше будинок відновили, і тут навіть відкрився популярний у городян гастроном "три щаблі".

2000 року розпочалася масштабна реставрація, профінансована Віталієм Кличком, який придбав тут квартиру. З того часу будівлю в народі частіше називають "будинком Кличка".

Раніше ми розповідали, що батько кума Віталія Кличка Артура Палатного був директором того самого гастронома, а після розпаду СРСР родина Палатних приватизувала його. Згодом у приміщенні було казино, а після заборони грального бізнесу там відкрився стриптиз-клуб.