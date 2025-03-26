Южный мост в Киеве частично перекроют на несколько месяцев: когда и почему

В столице будет продолжаться обновление Южного моста. Водителей просят планировать маршруты заранее из-за ограничения движения.

С 28 марта по 1 августа в столице частично ограничат движение транспорта через Южный мост в направлении правого берега. Причиной перекрытия станет масштабный ремонт правобережной эстакады мостового перехода.

По информации городских властей, обновление инфраструктуры будет включать в себя восстановление дорожного покрытия, ремонт деформационных швов и укрепление конструкций моста. Работы будут проходить в два этапа, что повлечет за собой поэтапное ограничение движения транспорта.

Сначала дорожники перекроют крайнюю левую полосу движения, после чего работы перенесутся на крайнюю правую. В этой связи водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки в движении. Водителей просят быть внимательными и соблюдать временные схемы организации дорожного движения.

Киевлянам также советуют по возможности пользоваться альтернативными маршрутами для уменьшения нагрузки на транспортную сеть города. Движение общественного транспорта через мост будет организовано с учетом ремонтных работ, однако возможны задержки.

Масштабный ремонт Южного моста является частью общей программы обновления транспортной инфраструктуры Киева. Власти подчеркивают, что эти работы направлены на повышение безопасности и комфорта передвижения по городу.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Южный мост в Киеве частично открыли для движения транспорта. Мостом можно будет переехать с левого на правый берег.