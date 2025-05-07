Слой нагара на полу и дыре вместо окон: в Киеве несколько квартир выгорели из-за атаки (фото)

Повреждения зафиксировали в четырех районах столицы

В ночь на 7 мая российские войска совершили очередную массированную атаку на Киев, используя дроны-камикадзе и ракеты. В результате вражеской атаки в нескольких районах столицы раздались взрывы, а над городом работала система противовоздушной обороны.

Наибольшие разрушения получил один из жилых домов в столице. В сети появились фото и видео последствий удара – квартиры полностью выгорели, некоторые перекрытия обрушились, жильцы потеряли все имущество.

Киевская городская прокуратура отмечает, что враг применил ударные беспилотники, в результате чего возникли масштабные пожары и разрушения в нескольких районах столицы. Погибли два человека, еще семеро — пострадали, среди них трое детей.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Расследование осуществляют следователи Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Шевченковский район — в результате попадания обломков дрона и последующего пожара в пятиэтажном жилом доме погибли два человека.

Святошинский район – огонь охватил четыре верхних этажа 9-этажного дома. Ожоги получили трое детей 8, 13 и 16 лет, все госпитализированы. Еще один подросток испытал стрессовую реакцию — ему оказали помощь на месте. Пострадали также мужчина и женщина.

Днепровский район — повреждены общие помещения на 29-м и 30-м этажах многоэтажного дома, а также здание торгового центра.

Соломенский район — травмирован мужчина.

Последствия атаки еще ликвидируются. На местах работают спасательные службы, медики и правоохранители, документирующие очередное военное преступление со стороны страны-агрессора.

Ранее "Телеграф" писал, что столицу атаковали трижды с начала суток. Информацию подтвердили в Киевской городской военной администрации и мониторинговых каналах.