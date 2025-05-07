В Киеве во время воздушной тревоги косили траву бензокосами: жители возмущены

Жалобы местных проигнорировали

В Киеве во время воздушной тревоги и угрозы атаки вражеских дронов на Оболони косили траву бензокосами. Это вызвало возмущение среди местных жителей.

Об инциденте сообщил популярный районный телеграм-канал "Жизнь Оболонь".

"Нам жалуются на работу косарей на зеленых зонах Оболони во время тревоги! Громко и неуместно! Просьба в УЗН и Управляющую компанию безотлагательно отработать данный вопрос. Уже сто раз он поднимается каждый сезон в период военного положения…", — говорится в сообщении.

В частности, по словам очевидцев, траву косили возле роддома на проспекте Владимира Ивасюка. После замечаний от жителей относительно нецелесообразности таких действий во время тревоги ответственное лицо среагировало агрессивно. Вроде бы она сказала, что косить надо и тревога ей "до одного места".

Особое беспокойство вызывало то, что громкий звук бензокосы в период сигнала тревоги накладывался на характерный гул дронов-камикадзе, что лишь усиливало панику. По информации корреспондентов, работы выполняли работники Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины.

На кошение травы во время угрозы применения "шахедов" жаловались и жители Голосеевского района. Во время тревоги коммунальщики гудели бензокосами прямо под окнами многоэтажки. Местные жители поделились видео.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате ночной атаки на Киев погибли два человека, восемь пострадали. Также были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в четырех районах.