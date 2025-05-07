У Києві під час повітряної тривоги косили траву бензокосами: мешканці обурені

Скарги місцевих проігнорували

У Києві під час повітряної тривоги та загрози атаки ворожих дронів, на Оболоні косили траву бензокосами. Це викликало хвилю обурення серед місцевих мешканців.

Про інцидент повідомив популярний районний телеграм-канал "Життя Оболонь".

"Нам скаржаться на роботу косарів на зелених зонах Оболоні під час тривоги! Гучно і недоречно! Прохання до УЗНу та Керуючої компанії невідкладно відпрацювати дане питання. Вже сто разів воно підіймається кожного сезону у період воєнного стану…", — йдеться у дописі.

Зокрема, за словами очевидців, траву косили поблизу пологового будинку на проспекті Володимира Івасюка. Після зауважень від мешканців щодо недоцільності таких дій під час тривоги, відповідальна особа зреагувала агресивно. Нібито вона сказала, що косити треба і тривога їй "до одного місця".

Особливе занепокоєння викликало те, що гучний звук бензокоси у період сигналу тривоги накладався на характерний гул дронів-камікадзе, що лише посилювало паніку. За інформацією дописувачів, роботи виконували працівники Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини.

На косіння трави під час загрози застосування "шахедів" скаржилися жителі й Голосіївського району. Під час тривоги комунальники гуділи бензокосами прямо під вікнами багатоповерхівки. Місцеві жителі поділилися відео.

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок нічної атаки на Київ загинули дві людини, восьмеро постраждали. Також було зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у чотирьох районах.