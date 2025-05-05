"Разобью е*ало": угрожал ли пресс-секретарь КМВА журналисту из-за статьи об отце

Журналист обнародовал переписку с представителем КМВА

"Разобью е*ало" — такими словами пресс-секретарь КМВА Евгений Иевлев отреагировал на статью в СМИ о своем отце. Журналист "Вильного радио" опубликовал материал о дорогом автомобиле у семьи работника военкомата, который является отцом Иевлева.

Вместо официального опровержения спикер КМВА направил автору угрозы и назвал его "врагом народа". Об этом пишет "Вильное радио".

Журналист Евгений Вакуленко показал скриншоты сообщений от Иевлева после публикации статьи о состоянии работников ТЦК и СП в Донецкой области. В материале речь шла о Сергее Иевлеве — военнослужащем Покровского районного ТЦК и СП, у жены которого есть Toyota Land Cruiser в 2011 года стоимостью 773 тысячи гривен, хотя у женщины, согласно документам, нет официальных доходов.

После выхода публикации пресс-секретарь КМВА подписался на журналиста в Facebook и написал ему в личные сообщения. "Первым же сообщением получил от него долгочит, в котором, помимо обвинений в пророссийскости, он угрожал мне физически расправой", — рассказал Вакуленко.

Изображение — "Свободное радио"

Изображение — "Свободное радио"

В комментарии hromadske Евгений Иевлев отрицал конфликт с журналистом и заявил, что медийщики хотят сделать "легко продающийся шок-контент". Он объяснил, что его отцу 60 лет, и тот "не один год собирал" на автомобиль. По словам Ивлева-младшего, НАПК в прошлом году проверяло образ жизни его родителей и не имело замечаний.

Евгений Иевлев работает спикером Киевской городской военной администрации и часто выступает в медиа по безопасности столицы. Он отвечает за коммуникацию по воздушным тревогам, работу транспорта во время обстрелов, проверку укрытий и другие вопросы безопасности в Киеве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что начальник КМВА отстранил заместителя Кличко. Мы говорили, в чем суть претензий.