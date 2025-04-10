Начальник КГВА отстранил заместителя Кличко: в чем суть претензий (документ)

Ткаченко выдвинул несколько серьезных обвинений

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил об отстранении от должности первого заместителя начальника КГВА Николая Поворозника. Основанием в частности стало то, что он проигнорировал отчет по выдаче и учету пропусков для комендантского часа.

Об этом Ткаченко сообщил в своем официальном Telegram-канале. По его словам, Поворозник создал неблагоприятные условия для работы военной администрации.

"Принял решение по Николаю Поворознику. С этого дня он больше не исполняет обязанности первого заместителя начальника Киевской городской военной администрации", — написал Ткаченко.

Также он заявил, что аппарат КГГА под руководством Поворозника задерживает согласование проектов распоряжений и блокирует процесс признания предприятий критически важными.

"У нас честный бизнес и многие предприятия не могут получить статус критически важных, потому что в КГГА документы вместо 10 дней зависают в месяц и больше", — заявил начальник КГВА.

По его словам, документы, которые готовят чиновники КГГА, часто оформляются "как нибудь", что требует постоянной проверки другими специалистами. Ткаченко считает, что это делается сознательно, чтобы потом вроде бы обвинить его в задержках.

Кроме того, Ткаченко отметил, что Поворозник отвечал за взаимодействие с военными, однако теперь этот участок контролирует его новый заместитель — боевой офицер.

Серьезнейшими стали обвинения в сфере бюджетной дисциплины. По словам начальника КГВА, только в 2024 году Бюро экономической безопасности направило более 100 сообщений о нарушениях в государственных закупках на сумму около 8 миллиардов гривен, что подпадает под ответственность Поворозника.

"Украденные почти 60 млн грн на услугах для тяжелобольных — это к нему", — добавил Ткаченко.

Он также сообщил, что намерен официально обратиться в правоохранительные органы, чтобы те в установленном порядке выяснили причины и ответственные за выявленные нарушения.

Тимур Ткаченко добавил фото распоряжения.

В то время, в Киевской городской государственной администрации сообщили, что решение начальника КГВА не касается штатного поста Поворозника как первого заместителя главы КГГА.

"Нынешний глава КГВА отменил распоряжение бывшего начальника Киевской городской военной администрации Николая Жирнова. Речь идет о распоряжении о возложении обязанностей первого заместителя главы военной администрации на Николая Поворозника. Поскольку эта должность в КГВА в то время была вакантной", — говорится в сообщении.

Для справки:

Николай Поворозник — украинское должностное лицо, с 2016 года был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации. В своей деятельности руководил вопросами здравоохранения, социальной защиты, экономики, финансов и коммунального хозяйства. С начала полномасштабной войны являлся заместителем начальника КМВА.

Паворозник фигурировал в громких антикоррупционных расследованиях. В апреле 2020 года СБУ провела обыск в кабинете Николая Поворозника по подозрению в деле о взятке от застройщика.

На время расследования он был отстранен от должности, однако сам Поворозник заявил, что проходит по делу как свидетель. В марте 2021 года он вернулся к исполнению обязанностей, а затем суд признал виновными других лиц — заместитель начальника КГГА по делу стороной не был.

Ранее "Телеграф" писал, что в КГГА продолжается "чистка". Мэр Киева Виталий Кличко уже уволил ряд должностных лиц, фигурирующих в земельном коррупционном деле.