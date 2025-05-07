Мужчина едва не убил товарища табуреткой. Нападавшего задержали в Киеве

У приятелей возникла ссора

В Киеве задержали мужчину, который избил своего товарища табуреткой. Инцидент произошел в Голосеевском районе города.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева. Как установили правоохранители, между 52-летним потерпевшим и его 51-летним знакомым, который приехал в гости из Сумщины, во время застолья возникла ссора.

"В столичную полицию поступило сообщение о серьезных телесных повреждениях у 52-летнего жителя Голосеевского района", — говорится в сообщении.

В разгар конфликта гость схватил деревянную табуретку и ударил ею хозяина по голове. Когда тот упал, нападавший продолжил избивать, пока потерпевший не перестал сопротивляться.

Орудие преступления

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение.

"Полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд", — отмечают в полиции.

За совершенное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Подозреваемый

Напомним, что в киевском Гидропарке произошел инцидент — группа подростков напала на военного. Видео с места происшествия мгновенно разлетелось в соцсетях и вызвало волну возмущения среди пользователей.

Ранее "Телеграф" писал о дерзких мужчинах с акцентом россиян, которые "нарываются" на конфликты и пугают людей в Киеве. В столице произошло несколько конфликтов с незнакомцами, которые довольно странно ведут себя.