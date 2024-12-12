Зима не страшна: стало известно, на каком этапе противоаварийные работы Охматдета и для чего новые тендеры

Здание защитили от зимы, но это еще не все

После ракетной атаки по "Охматдету" в июле больница постепенно возвращается к нормальной работе. Об этом рассказала исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" и председатель совета по восстановлению Охматдета Инна Иваненко на брифинге 11 декабря, передает "Телеграф".

По словам Инны Иваненко, в новом лечебно-диагностическом корпусе завершены противоаварийные работы. Сооружение полностью подготовлено к зимним условиям: оно защищено от холодов и снега и функционирует. Помещения, пострадавшие во время ракетной атаки, уже используются.

"Нашим главным приоритетом было защитить здание от дальнейшего разрушения, ведь провести капитальный ремонт до начала холодов было невозможно из-за значительного объема повреждений и сложных процедур ремонта и восстановления за государственный счет", — пояснила Иваненко.

Кроме того, 10 декабря больница объявила два новых тендера:

1.На разработку проектно-сметной документации для большого лечебно-диагностического корпуса.

2.На восстановление трансформаторной подстанции, которая была уничтожена в результате атаки и требует полной реконструкции.

"Разработка этой документации — обязательный этап перед капитальным ремонтом. На ее основе будет происходить восстановление здания. Сейчас определяется подрядчик, который возьмется за этот проект", — отметила Иваненко.

Напомним, 8 июля Россия нанесла удар по детской больнице ракетой Х-101. Обломки ракеты с серийным номером были обнаружены на месте. В результате атаки был поврежден современный лечебно-диагностический корпус и трансформаторная подстанция.

Уже в августе Министерство здравоохранения утвердило состав Совета по восстановлению больницы. Оценку ущерба поручили Национальному государственному институту.

1 октября Охматдет объявил тендер на противоаварийные работы, завершившиеся к осени. В ноябре министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что больницу подготовили для работы в осенне-зимний период.