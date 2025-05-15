В Киеве хотят потратить более 70 миллионов на "почетные захоронения": детали тендера

Заказанные услуги должны быть выполнены до 31 декабря 2026

В Киеве, где ранее объявили тендер на закупку обуви для газовиков более чем на 54 млн грн, теперь решили потратить более 70 миллионов на благоустройство участка для почетных захоронений.

Об этом говорится на сайте государственных закупок Prozorro. Заказчиком услуг является СКП "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания" КГГА.

Ожидаемая стоимость составляет 70811029 грн. Планируется привести в порядок участок на Лесном кладбище, расположенном по адресу: ул. Крайняя, 3, в Киеве.

Условия тендера были обнародованы 1 мая, срок подачи предложений истекает 16 мая, а аукцион состоится 19 числа этого же месяца. Заказанные услуги должны быть исполнены до 31 декабря 2026 года.

Ранее чистота вагонов поездов часто вызывала жалобы пассажиров "Укрзализныци". Сейчас у ситуации есть шанс измениться. АО "Укрзализныця" провела тендер на услуги по уборке в пассажирских вагонах. Общая сумма, по данным с Prozorro, — 36 673 807,86 грн.

Также сообщалось, что Национальная гвардия Украины зарегистрировала довольно интересный тендер более чем на 36 млн грн. Так, на четвертый год полномасштабного вторжения планируется закупка 260 тонн сала. Конечная дата поставки шпика Нацгвардии указана 25 октября 2025 года.