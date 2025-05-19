Когда уже потеплеет в Киеве? Погода готовит сюрприз для столицы

Температура будет постепенно подниматься

Пока погода в Киеве не радует, ведь держится облачность. Однако в ближайшие дни жителей и гостей столицы ожидает приятное потепление с преимущественно солнечной погодой.

Согласно прогнозу ресурса Ventusky, значительных осадков не предполагается, а температура будет постепенно расти.

Вторник, 20 мая, будет преимущественно облачным, с небольшими прояснениями. Температура днем ​​достигнет +16°C, а ночью опустится до +10°C. Ветер слабый – до 3 км/ч, с западного направления. Вечером, возможно, будет мелкий дождь.

Прогноз на 20 мая

В среду, 21 мая, погода значительно улучшится – день обещает быть ясным. Температура воздуха будет колебаться от +10°C ночью до +20°C днем. Ветер умеренный – до 7 км/ч, с северо-западного направления. Без осадков.

Прогноз на 21 мая

Четверг, 22 мая, ожидается самый солнечный день недели. Температура днем поднимется до +24°C, а ночью составит около +13°C. Погода будет солнечной и сухой, ветер усилится до 15 км/ч, но остается комфортным.

Прогноз на 22 мая

В пятницу, 23 мая, ожидается малосолнечная погода, но будет тепло. Столбики термометра днем поднимутся до +24°C, а ночью опустятся до +15°C. Дождя в этот день не ожидается. Ветер: северо-западный со скоростью до 15 км/ч.

Прогноз 23 мая

Ранее "Телеграф" писал, в какие регионы Украины в ближайшее время придет потепление до +30 градусов. Синоптики уже рассказали, когда страну накроет летняя жара.