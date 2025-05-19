Гром, молния и дождь: киевлянам советуют не выходить из дома

В области объявили желтый уровень опасности

Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий в столице и области. В ближайшее время и с содержанием до конца суток 19 мая в Киеве и Киевской области ожидается гроза.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на центр. Отмечается, что в регионе объявили I уровень опасности (желтый).

Специалисты призывают жителей быть особенно внимательными и соблюдать правила безопасности. Рекомендации во время грозы:

не находитесь у рекламных щитов, деревьев, линий электропередач;

не паркуйте авто вблизи деревьев или неустойчивых конструкций;

избегайте открытых площадок и водоемов.

Полезные телефоны на случай чрезвычайных ситуаций

В КГГА напоминают, куда звонить по телефону в случае чрезвычайной ситуации:

Подтопление дорог или тротуаров — обращайтесь в УК "Киевавтодор", тел. 044 284 74 19

Падение деревьев, сломанные ветки — "Киевзеленстрой", тел. 044 272 40 18

Когда есть угроза жизни немедленно звоните в ГСЧС или КАРС, тел. 044 430 37 13

При травмировании людей немедленно набирайте 103

Неисправность светофоров или знаков — ЦОДР, тел. 050 387 35 42

Ранее "Телеграф" писал, когда уже потеплеет в Киеве. Сейчас погода в столице не радует, ведь держится облачность. Однако в ближайшие дни жителей и гостей города ожидает приятное потепление с солнечной погодой.