Гром, молния и дождь: киевлянам советуют не выходить из дома
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В области объявили желтый уровень опасности
Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий в столице и области. В ближайшее время и с содержанием до конца суток 19 мая в Киеве и Киевской области ожидается гроза.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на центр. Отмечается, что в регионе объявили I уровень опасности (желтый).
Специалисты призывают жителей быть особенно внимательными и соблюдать правила безопасности. Рекомендации во время грозы:
- не находитесь у рекламных щитов, деревьев, линий электропередач;
- не паркуйте авто вблизи деревьев или неустойчивых конструкций;
- избегайте открытых площадок и водоемов.
Полезные телефоны на случай чрезвычайных ситуаций
В КГГА напоминают, куда звонить по телефону в случае чрезвычайной ситуации:
- Подтопление дорог или тротуаров — обращайтесь в УК "Киевавтодор", тел. 044 284 74 19
- Падение деревьев, сломанные ветки — "Киевзеленстрой", тел. 044 272 40 18
- Когда есть угроза жизни немедленно звоните в ГСЧС или КАРС, тел. 044 430 37 13
- При травмировании людей немедленно набирайте 103
- Неисправность светофоров или знаков — ЦОДР, тел. 050 387 35 42
Ранее "Телеграф" писал, когда уже потеплеет в Киеве. Сейчас погода в столице не радует, ведь держится облачность. Однако в ближайшие дни жителей и гостей города ожидает приятное потепление с солнечной погодой.