Киевляне устали от ежегодных ремонтов на Северном мосту: что требуют от власти

Горожане подозревают коммунальщиков в расточительстве

Жители Киева просят власти прекратить ежегодный капитальный ремонт дорожного покрытия на Северном мосту. Якобы это приводит лишь к длительным пробкам и расточительности бюджета города.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевской городской рады. Авторы обращения утверждают, что ежегодно летом одна из полос моста перекрывается, хотя состояние покрытия "было вполне удовлетворительным".

"Несмотря на это, подрядные организации полностью снимают покрытие и заключают новое. Такая практика вызывает серьезные подозрения в целесообразности и прозрачности расходования бюджетных средств, особенно в условиях полномасштабной войны в Украине, когда ресурсы должны быть направлены на приоритетные потребности безопасности, обороны и социальной защиты", — говорится в петиции.

Также, по словам авторов, этот летний ремонт Северного моста создает постоянные пробки, особенно для жителей левобережной части столицы.

"Киевляне вынуждены ежедневно стоять в пробках утром и вечером, тратя часы своей жизни в пути. Это не только влечет за собой психологическое и физическое истощение, но и негативно влияет на экономическую активность столицы", — объясняют авторы петиции.

Среди основных требований инициаторы называют:

предоставить техническое обоснование ремонтов и результаты экспертиз;

раскрыть сметную документацию за последние три года с подрядчиками и тендерами;

прекратить регулярную замену асфальта без критической необходимости;

проводить работы ночью или поэтапно, чтобы не блокировать движение;

допустить общественный контроль за ремонтом с привлечением независимых экспертов.

Также авторы обратились к обществу с призывом поддержать петицию.

Для справки

Северный мост – один из автотранспортных мостов через Днепр, который играет важнейшую роль в транспортной инфраструктуре столицы. Он был открыт 3 декабря 1976 года.

Расположен он в северной части Киева, к югу от жилмассива Оболонь. Объединяет он правобережную часть города с массивами Троещина, Радужный и Воскресенка. В общей сложности Северный мост имеет длину около 6 км и состоит из нескольких участков.

Ежегодно движение по мосту ограничивают для проведения ремонтов дорожного покрытия, чем возмущены тысячи киевлян.

Ранее "Телеграф" писал, что один из мостов Киева частично перекроют аж до конца года. Ограничения будут действовать в направлении правого берега.