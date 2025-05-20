Разровняли тракторами: в Ровенской области разрушили церковь XVIII века (фото)

Храм имел кораблевидную волынскую архитектуру

В Ровенской области разрушили Церковь Зачатия св. Иоанна Крестителя вместе с усыпальницей. Храм был построен в 1762 году.

Об этом сообщил украинский художник-реставратор, искусствовед, краевед, историк, ученый, коллекционер, общественный деятель Николай Николаевич Бендюк.

"Сегодня это повторилось в селе Забороль, что возле Ровно. Здесь тоже бензопилами порезали церковь 18 века и уже тракторами разровняли территорию. На выровненной поверхности есть фрагменты черепов и человеческих костей", – говорится в публикации.

Бендюк отметил, что вместе с храмом был уничтожен огромный пласт культурного слоя в Остроге.

Что известно о Церкви Зачатия св. Иоанна Крестителя

Церковь во имя Зачатия св. Иоанна Крестителя была построена в 1762 году, но кем неизвестно.

Церковь к ремонту, 2007 год

В 1868 году устроен новый иконостас и пристроено немаленькое преддверие. Храм был деревянным, крепким. С запада от церкви размещалась деревянная двухъярусная колокольня на пять колоколов.

2015 год, дело – колокольня

2015 год

В храме сохранились копии метрических книг с 1775 года С 1883-го при нем действовала церковно-приходская школа, где получали образование в 1889 году 20 учеников.

Глава Синодальной комиссии по межхристианским отношениям и Институту церковной истории ПЦУ (которой принадлежала церковь) Митрополит Димитрий Рудюк так прокомментировал варварское разрушение:

"Церковь имеет ярко выраженную архитектуру не похожую на введенный синодальный стиль "русского историзма" во второй половине XIX в., поэтому ее только из-за этого нужно было сохранить. Ее уникальность заключалась в том, что она представляла собой тот предыдущий стиль волынской архитектуры, когда храмы строили кораблевидными, и бесследно исчезавший еще во второй половине XIX — нач. ХХ ст. из-за построения новых храмов в стиле русском, шатрообразном, до сих пор сидящем в головах недоученных священников. Больно…"

Напомним, несмотря на решение суда, Киево-Печерская Лавра остается полем борьбы. Мы рассказывали, как церковь МП закрепилась на территории национального памятника и почему не спешит уходить. Часть монахов вообще имеет регистрацию в Лавре как в частном жилье.