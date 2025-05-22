В Киеве временно изменится движение транспорта: одну из улиц перекроют почти на месяц (карта)

Сразу в трех районах города будут действовать ограничения

В столице с 22 мая вводятся новые временные ограничения на движение транспорта в нескольких районах. Ограничения связаны с ремонтными и инфраструктурными работами и продлятся до июня.

Об этом сообщили в УК "Киевавтодор". Так, с 22 мая по 19 июня в Киеве частично ограничат движение транспорта по улице Богатырской в направлении проспекта Степана Бандеры (Оболонский район).

Причина – продолжение капитального ремонта дорожного покрытия. В процессе работы дорожники планируют разобрать старое покрытие и уложить новые слои асфальта. Работы будут производиться на участке от транспортной развязки на пересечении с улицей Полярной до развязки с улицей Луговой.

С 22 мая по 10 июня в Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Стройиндустрии в Голосеевском районе. В этот период дорожники из КП ШЭУ "Магистраль" будут производить текущий ремонт дорожного покрытия. В частности, планируется восстановить смотровые колодцы, ливнеприемники, а также уложить новый верхний слой асфальтобетона.

Работы организуют поэтапно, чтобы не перекрывать движение полностью. То есть проезд останется возможным, но с частичными ограничениями.

Также с 22 по 27 мая в Киеве продлится частичное ограничение движения транспорта на улицах Набережно-Луговой и Набережно-Крещатицкой (Подольский район).

На этих участках будут производиться текущий ремонт асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом. График ограничений:

с 22 по 25 мая – ремонт будет вестись на Набережно-Луговой улице;

с 23 по 27 мая — на Набережно-Крещатицкой.

В "Киевавтодоре" также уточнили, что график может меняться в зависимости от погодных условий и призвали водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.

Кроме того, в четверг, 22 мая, с 08:00 до 17:00, будут ограничивать движение транспорта по переулку Полесскому. Дорожники будут проводить ремонт работы на участке от ул. Бориспольской до школы I-III ступеней № 217 Дарницкого района.

В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Ранее "Телеграф" писал, что один из мостов Киева частично перекроют аж до конца года. Ограничения будут действовать в направлении правого берега.