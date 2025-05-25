Художник одним плакатом показал все печальные реалии жизни во время войны в Украине

Никите Титову удалось при минимуме художественных средств передать глубокий смысл

Художник и иллюстратор Никита Титов изобразил ночные обстрелы Украины в одной лаконичной работе. На плакате написано Night in Ukraine – Ночь в Украине.

Новую работу художник опубликовал на своей странице в Facebook. Там минимум художественных элементов, но много смыслов.

На черном фоне мы видим белую руку человека, поднятую вверх. Этим жестом человек то ли просит о помощи, то ли пытается закрыться от ракет. Промежутки между пальцами изображены в виде черных ракет, направленных сверху вниз – с неба на землю. Крылья ракет словно разрезают пальцы.

Кто такой Никита Титов

Художник, иллюстратор и плакатист Никита Титов родился и провел часть своего детства на родине своей матери в Эстонии, а затем вместе с семьей переехал в Харьков. С начала полномасштабного вторжения живет в Ивано-Франковске.

Первый плакат "Страна рождается" сделал во время Майдана в декабре 2013 года, а его первая выставка плакатов, где экспонировалось около 20 работ, почти год была размещена в киевском театре "Золотые ворота".

Большая персональная выставка "Путь свободы. Пять лет Украины в плакатах Никиты Титова" открылась 18 декабря 2018 в "Укринформе". 23 работы художника были размещены на окнах информационного агентства и внутри помещения. Среди них: "Убивающая тишина", "Сердце волонтера", "Календарь войны".

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