Киевлянка задолжала более 150 тысяч гривен за коммуналку: на чью сторону стал суд

В сумму взыскания учтены пеня и инфляционные расходы

КП "Киевтеплоэнерго" подало иск на жительницу одной из киевских квартир. Женщина много лет не платила за отопление и горячую воду, так задолжала 155 547 гривен за коммунальные услуги.

Об этом стало известно по решению Печерского районного суда Киева. По информации за судебным решением, долг накопился с мая 2018 по декабрь 2024-го.

Кроме основной суммы, суд также обязал уплатить пеню, инфляционные расходы и 3% годовых, что предусмотрено законом в случае несвоевременной оплаты.

В сумму также включили:

плату за обслуживание счетчика;

абоненту плату за услуги;

судебный сбор и расходы по справкам из реестров.

Суд рассмотрел дело без участия ответчика, потому что оно не явилось и не предоставило никаких объяснений. Теперь у нее есть 30 дней, чтобы обжаловать это решение или подать заявление о его пересмотре.

Напоминаем, что в Киеве суд рассмотрел дело о взыскании долга за горячую воду, отопление и удовлетворил иск. Было принято решение о принудительном взыскании с киевлянина более 22 тысяч гривен, включая долг за горячее водоснабжение и отопление, инфляционные потери, 3% годовых и судебный сбор.

Согласно материалам дела, ответчик не платил за коммунальные услуги с февраля 2021 года, в результате чего по состоянию на 1 февраля 2025 образовалась задолженность в размере 19 300,54 грн. В целом мужчине придется заплатить 22 670,70 грн.

Ранее "Телеграф" писал, что киевские власти ответили на слухи о проблемах с водой для киевлян.