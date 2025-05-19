Киевлянин не платил за горячую воду и отопление 4 года: какие последствия
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Дело дошло до суда
В Киеве суд рассмотрел дело о взыскании долга за горячую воду и отопление. Суд удовлетворил иск ООО "Евро-Реконструкция" по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Об этом стало известно по решению Днепровского районного суда. Было принято решение о принудительном взыскании с киевлянина более 22 тысяч гривен, включающих долг за горячее водоснабжение и отопление, инфляционные потери, 3% годовых и судебный сбор.
Согласно материалам дела, ответчик не платил за коммунальные услуги с февраля 2021 года, в результате чего по состоянию на 1 февраля 2025 образовалась задолженность в размере 19 300,54 грн.
Ранее стороны заключили соглашение о реструктуризации долга, однако мужчина не выполнил его условия, что и послужило основанием для обращения в суд.
Суд признал обоснованными требования ООО "Евро-Реконструкция" и постановил взыскать с ответчика:
- основной долг — 19 300,54 грн;
- инфляционные потери — 296,62 грн;
- 3% годовых — 45,54 грн;
- судебный сбор — 3 028,00 грн.
Общая сумма взыскания составляет 22 670,70 грн.
Ранее "Телеграф" писал, что киевские власти ответили на слухи о проблемах с водой для киевлян. Временное отсутствие горячего водоснабжения может быть связано только с аварийными ситуациями или плановыми гидравлическими испытаниями теплосетей.