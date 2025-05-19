Киевлянин не платил за горячую воду и отопление 4 года: какие последствия

Дело дошло до суда

В Киеве суд рассмотрел дело о взыскании долга за горячую воду и отопление. Суд удовлетворил иск ООО "Евро-Реконструкция" по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом стало известно по решению Днепровского районного суда. Было принято решение о принудительном взыскании с киевлянина более 22 тысяч гривен, включающих долг за горячее водоснабжение и отопление, инфляционные потери, 3% годовых и судебный сбор.

Согласно материалам дела, ответчик не платил за коммунальные услуги с февраля 2021 года, в результате чего по состоянию на 1 февраля 2025 образовалась задолженность в размере 19 300,54 грн.

Ранее стороны заключили соглашение о реструктуризации долга, однако мужчина не выполнил его условия, что и послужило основанием для обращения в суд.

Суд признал обоснованными требования ООО "Евро-Реконструкция" и постановил взыскать с ответчика:

основной долг — 19 300,54 грн;

инфляционные потери — 296,62 грн;

3% годовых — 45,54 грн;

судебный сбор — 3 028,00 грн.

Общая сумма взыскания составляет 22 670,70 грн.

Ранее "Телеграф" писал, что киевские власти ответили на слухи о проблемах с водой для киевлян. Временное отсутствие горячего водоснабжения может быть связано только с аварийными ситуациями или плановыми гидравлическими испытаниями теплосетей.