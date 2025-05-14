Россияне обвиняли его в "диверсии" и отправляли за решетку: Зеленский назначил нового посла в Турции

Украина с осени 2024 года не имеет главы представительства в Турецкой республике

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял (или Джелялов) стал послом Украины в Турции. Его назначение обсуждалось еще с зимы прошлого года.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №305/2025 от 14 мая 2025 года. Текст указа размещен на сайте Офиса президента.

"Назначить Джелялова Наримана Энверовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике", — сказано в тексте указа.

Как известно, Джелял с 2013 года был заместителем главы Меджлиса, а до этого работал на крымском канале "ATR". После начала оккупации Крыма лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву россияне запретили въезжать на территорию полуострова. Это сделало Джеляла самым высоким представителем Меджлиса в Крыму и его фактическим лидером.

В 2021 году российские силовики задержали политика и бросили за решетку по обвинению в "диверсии". В июне 2024 года он вместе с несколькими другими украинцами были возвращены домой в рамках обмена.

Уже в декабре 2024 года Зеленский сообщил о кадровых перестановках в дипломатическом секторе Украины и сообщил, что Джелял станет послом в Турции. Его предшественник Василий Боднар отправился работать послом в Польшу парой месяцев ранее, поэтому должность представителя Украины в Анкаре оставалась вакантной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая позиция Турции относительно войны в Украине и почему для Киева важна поддержка Анкары.