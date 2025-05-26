Укр

Папа за все договорился? Что известно про вероятного сменщика Путина Патрушева

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кто такой Дмитрий Патрушев Новость обновлена 26 мая 2025, 12:49
Кто такой Дмитрий Патрушев. Фото Коллаж, "Телеграф"

"Прошел" путь от работник банка до министра за несколько лет

Одним из преемников главы России Владимира Путина называют Дмитрия Патрушева. Он некоторое время возглавлял министерство сельского хозяйства РФ и получил звание офицера ФСБ.

"Телеграф" расскажет, что известно о предполагаемом преемнике Путина, занимающем пост заместителя главы правительства РФ. Заметим, что его отец Николай Патрушев с 2008 по 2024 год был секретарем Совета безопасности РФ.

Что известно о Патрушеве

Он родился 13 октября 1977 года в Санкт-Петербурге. Его отец достаточно известный человек в России, ведь он был сотрудником управления Комитета государственной безопасности СССР по Ленинградской области, а с 1999 занимал должность директора ФСБ России. В 2008 году стал секретарем Совета безопасности РФ.

У Дмитрия Патрушева высшее образование по специальности менеджмент и мировая экономика. Получил ученую степень доктора экономических наук. В 1999–2002 годы работал в Министерстве транспорта РФ.

В 2004 году устроился на работу в Банк внешней торговли (ОАО "Банк ВТБ"). Стал старшим вице-президентом Банка ВТБ с 2007 года. С 2010 по 2018 – председатель правления, член наблюдательного совета Россельхозбанка.

Дмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев

В 2016-2021 годах входил в совет директоров ПАО "Газпром". Вновь стал членом совета директоров компании в июне 2022 года.

В 2018 году стал министром сельского хозяйства РФ в правительстве Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина. А с 2022 года вошел в наблюдательный совет Курчатовского института. С 2024 года заместитель председателя правительства РФ. Патрушев женат, у него шестеро детей.

На должности министра Патрушева раскритиковали за:

  • значительное сокращение финансирования развития сел с 2,3 до 1,5 трлн рублей, из-за чего не были построены обещанные школы, больницы и т.д.
  • неспособность эффективно использовать государственный интервенционный фонд во время ажиотажного спроса на зерно.
  • погубил фермерство сои на Дальнем Востоке из-за введения 30% экспортной пошлины.
  • огромное подорожание продуктов вследствие ограничения цен.
Патрушев на встрече с Путиным
Патрушев на встрече с Путиным

Почему Патрушева называют преемником Путина

Дмитрий Патрушев – член влиятельной и известной семьи Патрушевых в России. У этой семьи достаточно тесные связи с Путиным еще со времен КГБ. Николая Патрушева, отца Дмитрия, называют одним из главных идеологов современной российской политики и близким соратником главы РФ. Он входит в узкий круг Путина, а стремительная карьера сына в политике вызывает немало вопросов.

Карьерный путь Дмитрия Патрушева: от банковского работника до заместителя главы правительства РФ, указывает на доверие кремлевских властей и возможную подготовку к "большим политическим свершениям".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Путин мог умереть еще 11 лет назад. Ведь был один странный инцидент с вертолетом.

Теги:
#Россия #Владимир Путин #Дмитрий Патрушев