Полная проверка и обыски: где украинцам труднее всего пересекать границу (реальный опыт)

Больше всего мужчину поразило, что в Евросоюзе все происходило спокойно и быстро

Проблемы на границе могут ждать там, где их меньше всего ждешь — даже при наличии всех документов и законных оснований для пересечения. Украинец, который в 2024 году путешествовал на авто из Испании в Грузию, рассказал о жесточайшем пограничном контроле, с которым столкнулся во время путешествия.

Такое видео он опубликовал в TikTok. По словам мужчины, настоящие трудности ожидали не в странах ЕС, а именно на границе Хорватии и Сербии.

Несмотря на то, что пункт пропуска выглядел провинциально малолюдным, с минимальным персоналом, пограничники мгновенно обратили внимание на машину с украинскими номерами. дразу заставили остановиться и начали спрашивать: "Сколько наличных денег везешь? Много? Давай, показывай все — мы сейчас у тебя заберем".

Хотя гражданин не перевозил сверхурочную сумму (менее 9 999 евро), его машину тщательно обыскали. К проверке присоединились все работники смены – около шести человек. Все вещи пришлось вытащить, авто осмотрели изнутри. Ничего не найдя, документы вернули, и только тогда разрешили ехать дальше.

"Вся работа на границе остановилась только из-за меня", — отметил украинец.

Больше всего его поразило, что в Евросоюзе все происходило спокойно и быстро, в то время как в Сербии контроль был максимально жестким и подозрительным.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время действия военного положения некоторые мужчины сталкиваются с проблемами при попытке уехать за границу. Даже при наличии документов, подтверждающих право на отсрочку или сопровождение лиц с инвалидностью, пограничники не всегда позволяют пересечь границу между странами.