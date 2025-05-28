Куда повести ребенка в эти выходные в Киеве: бесплатные развлечения ко Дню защиты детей

Детей ждут танцы, пение, мультфильмы и квесты

В Киеве к Международному дню защиты детей, традиционно отмечаемому 1 июня, подготовили ряд бесплатных мероприятий для маленьких жителей столицы. Детей ждут праздничные программы, игры, киносеансы и другие развлечения в разных районах города.

"Телеграф" рассказывает, куда повести ребенка 1 июня в Киеве.

Smile Park

Ул. Закревского, 22Т и ул.

В Smile Park 1 июня в 13:00 стартует "День именинников лета" — веселый праздник с аниматорами и подарками. Всем именинникам лета – вход бесплатный.

"Сердце к сердцу"

А с 11:00 до 14:00 пройдет интеграционное мероприятие "Сердце к сердцу" для пострадавших от войны семей — точную локацию организаторы сообщат отдельно зарегистрированным участникам.

Детский кинофест

ТРЦ COSMO MULTIMALL ул. В. Гетьмана, 6

С 30 мая по 1 июня будут идти бесплатные детские фильмы. В эти три дня детей будут ждать лучшие мультфильмы и детские ленты, развлекательная программа и подарки.

Дети Fest

ТРЦ Gullive, Спортивная площадь, 1a

К Международному дню защиты детей приглашают на праздник детской моды, музыки и искренних эмоций. Мероприятие состоится 31 мая в 12.00. Вход свободный.

Праздник больших приключений

ТЦ GORODOK Gallery, проспект Степана Бандеры, 23

Организаторы отмечают, что это бесплатный праздник, где каждый ребенок встретит любимого героя и попадет в настоящую сказку. Детей ждут интересные развлечения: игры, танцы, батуты, шоу мыльных пузырей и многое другое.

Когда: 31 мая в 13:00.

Rubik’s DAY

ТРЦ "РайОН", ул. Николая Лаврухина, 4

1 июня детей ждет день головоломок, ярких красок и вкусностей. В этот день состоится мороженофест, спидкубинг и многое другое.

Начало в 13:00, вход свободный.

FANDOM COSPLAY FEST

ТРК "Проспект", ул. Игната Хоткевича, 1В

1 июня в 14:00 в комплексе откроется портал к миру фантастики, косплей и ярких танцевальных батлов. Детей ждут вокальные выступления с каверами на K-POP хиты, танцевальные мастер-классы с K-POP хореографией и прочее.

Экскурсия по железной дороге

Центральный железнодорожный вокзал, Вокзальная площадь, 1

Ко Дню защиты детей "Укрзализныця" организует открытые бесплатные экскурсии на крупные железнодорожные объекты страны. Маленькие участники и их родители смогут увидеть, как устроено скоростное депо "Дарница" в Киеве — место, где обслуживаются поезда Интерсити+.

В столице экскурсия состоится в воскресенье, 1 июня. Сбор в 12:15 в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала. Далее участники отправятся на Интерсити+ в депо, где их будет ждать около двух часов знакомства с "начинкой" скоростных поездов. Возвращение на вокзал запланировано ориентировочно на 15:25.

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