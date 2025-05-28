Куда повести ребенка в эти выходные в Киеве: бесплатные развлечения ко Дню защиты детей
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Детей ждут танцы, пение, мультфильмы и квесты
В Киеве к Международному дню защиты детей, традиционно отмечаемому 1 июня, подготовили ряд бесплатных мероприятий для маленьких жителей столицы. Детей ждут праздничные программы, игры, киносеансы и другие развлечения в разных районах города.
"Телеграф" рассказывает, куда повести ребенка 1 июня в Киеве.
Smile Park
Ул. Закревского, 22Т и ул.
В Smile Park 1 июня в 13:00 стартует "День именинников лета" — веселый праздник с аниматорами и подарками. Всем именинникам лета – вход бесплатный.
"Сердце к сердцу"
А с 11:00 до 14:00 пройдет интеграционное мероприятие "Сердце к сердцу" для пострадавших от войны семей — точную локацию организаторы сообщат отдельно зарегистрированным участникам.
Детский кинофест
ТРЦ COSMO MULTIMALL ул. В. Гетьмана, 6
С 30 мая по 1 июня будут идти бесплатные детские фильмы. В эти три дня детей будут ждать лучшие мультфильмы и детские ленты, развлекательная программа и подарки.
Дети Fest
ТРЦ Gullive, Спортивная площадь, 1a
К Международному дню защиты детей приглашают на праздник детской моды, музыки и искренних эмоций. Мероприятие состоится 31 мая в 12.00. Вход свободный.
Праздник больших приключений
ТЦ GORODOK Gallery, проспект Степана Бандеры, 23
Организаторы отмечают, что это бесплатный праздник, где каждый ребенок встретит любимого героя и попадет в настоящую сказку. Детей ждут интересные развлечения: игры, танцы, батуты, шоу мыльных пузырей и многое другое.
Когда: 31 мая в 13:00.
Rubik’s DAY
ТРЦ "РайОН", ул. Николая Лаврухина, 4
1 июня детей ждет день головоломок, ярких красок и вкусностей. В этот день состоится мороженофест, спидкубинг и многое другое.
Начало в 13:00, вход свободный.
FANDOM COSPLAY FEST
ТРК "Проспект", ул. Игната Хоткевича, 1В
1 июня в 14:00 в комплексе откроется портал к миру фантастики, косплей и ярких танцевальных батлов. Детей ждут вокальные выступления с каверами на K-POP хиты, танцевальные мастер-классы с K-POP хореографией и прочее.
Экскурсия по железной дороге
Центральный железнодорожный вокзал, Вокзальная площадь, 1
Ко Дню защиты детей "Укрзализныця" организует открытые бесплатные экскурсии на крупные железнодорожные объекты страны. Маленькие участники и их родители смогут увидеть, как устроено скоростное депо "Дарница" в Киеве — место, где обслуживаются поезда Интерсити+.
В столице экскурсия состоится в воскресенье, 1 июня. Сбор в 12:15 в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала. Далее участники отправятся на Интерсити+ в депо, где их будет ждать около двух часов знакомства с "начинкой" скоростных поездов. Возвращение на вокзал запланировано ориентировочно на 15:25.
Ранее "Телеграф" писал, где в Киеве недорого отдохнуть летом. ТОП-3 бюджетных бассейна предлагают отдых от 200 гривен.