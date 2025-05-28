Куди повести малечу цими вихідними в Києві: безплатні розваги до Дня захисту дітей

На дітей чекають танці, співи, мультфільми та квести

У Києві до Міжнародного дня захисту дітей, який традиційно відзначають 1 червня, підготували низку безплатних заходів для маленьких мешканців столиці. На дітей чекають святкові програми, ігри, кіносеанси та інші розваги в різних районах міста.

"Телеграф" розповідає, куди повести дитину 1 червня у Києві.

Smile Park

Вул. Закревського, 22Т та вул. Якова Гніздовського, 1А

У Smile Park 1 червня о 13:00 стартує "День іменинників літа" — веселе свято з аніматорами та подарунками. Всім іменинникам літа — вхід безплатний.

"Серце до серця"

А з 11:00 до 14:00 пройде інтеграційний захід "Серце до серця" для родин, які постраждали від війни, — точну локацію організатори повідомлять окремо зареєстрованим учасникам.

Дитячий кінофест

ТРЦ COSMO MULTIMALL вул. В. Гетьмана, 6

З 30 травня по 1 червня будуть іти безплатні дитячі фільми. В ці три дні на дітей чекатимуть найкращі мультфільми та дитячі стрічки, розважальна програма та подарунки.

Діти Fest

ТРЦ Gullive, Спортивна площа, 1a

До Міжнародного дня захисту дітей запрошують на велике свято дитячої моди, музики та щирих емоцій. Захід відбудеться 31 травня о 12:00. Вхід вільний.

Свято великих пригод

ТЦ GORODOK Gallery, проспект Степана Бандери, 23

Організатори зазначають, що це безплатне свято, де кожна дитина зустріне улюбленого героя й потрапить у справжню казку. На дітей чекають цікаві розваги: ігри, танці, батути, шоу мильних бульбашок і багато іншого.

Коли: 31 травня о 13:00.

Rubik’s DAY

ТРЦ "РайON", вул. Миколи Лаврухіна, 4

1 червня на дітей чекає день головоломок, яскравих фарб і смаколиків. Цього дня відбудеться морозивофест, спідкубінг та багато іншого.

Початок о 13:00, вхід вільний.

FANDOM COSPLAY FEST

ТРК "Проспект", вул. Гната Хоткевича, 1В

1 червня о 14:00 у комплексі відкриється портал до світу фантастики, косплею і яскравих танцювальних батлів. На дітей чекають вокальні виступи з каверами на K-POP хіти, танцювальні майстер-класи із K-POP хореографією та інше.

Екскурсія на залізниці

Центральний залізничний вокзал, Вокзальна площа, 1

До Дня захисту дітей "Укрзалізниця" організовує відкриті безплатні екскурсії на великі залізничні об'єкти країни. Маленькі учасники та їхні батьки зможуть побачити, як влаштоване швидкісне депо "Дарниця" у Києві — місце, де обслуговуються поїзди Інтерсіті+.

У столиці екскурсія відбудеться в неділю, 1 червня. Збір — о 12:15 у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу. Далі учасники вирушать на Інтерсіті+ до депо, де на них чекатиме близько двох годин знайомства з "начинкою" швидкісних поїздів. Повернення до вокзалу заплановане орієнтовно на 15:25.

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