Портнова похоронят в Киеве? Власти столицы уже отреагировали на слухи

В Департамент не поступала такая информация

Недавно появились слухи, что бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова, которого застрелили в Мадриде, похоронят в Киеве. В Киевской городской государственной администрации заявили, что не получали официальных обращений по этому поводу.

Об этом говорится в ответе Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА на информационный запрос Эспрессо.

"По состоянию на 26.05.2025 информация о захоронении указанного гражданина через систему Единого информационного пространства территориальной громады города Киева АСКОД в Департамент не поступала и соответственно Департамент ею не владеет", — заявила первая заместитель директора департамента, начальник юридического управления Елена Басурова.

Ранее источник издания сообщал, что похороны могут организовать на Зверинецком кладбище. По его словам, сначала рассматривалась возможность захоронения на Байковом, однако от этой идеи отказались из-за опасений публичного скандала.

Напомним, что бывшего украинского политика и юриста Андрея Портнова застрелили 21 мая 2025 года в пригороде Мадрида, Посуэло-де-Аларкон. Нападение было совершено утром, когда он сопровождал своих детей в Американскую школу.

Как пишет El Mundo, ссылаясь на данные следствия, нападавший выстрелил жертве в спину, одна пуля попала в шею, в результате чего пострадавший упал лицом вниз.

Скорую помощь на место происшествия вызвал очевидец. Однако прибывшие на место медики уже не могли помочь Портнову.

Ранее "Телеграф" писал, что скандальный Портнов из-за границы переписал свое имущество под Киевом. Процедурой занимались близкие к Портнову юристы, ведь сам мужчина находился в Испании.