Портнов перед смертью приезжал в Украину — СМИ выяснили цель визита

Это произошло за 4 дня до инцидента

За несколько дней до гибели в Испании экс-чиновник Андрей Портнов находился на территории Украины. Он провел встречи с представителями высшего руководства, ответственными за работу правоохранительных органов.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информаторов в силовых структурах.

По словам трех независимых источников в окружении Портнова и среди правоохранителей, тот посетил Украину 17-18 мая.

Напомним, что 21 мая Андрей Портнов был застрелен в Мадриде, когда он отводил своих дочерей в школу в элитном районе Позуэло-де-Аларкон. Убийство произошло около Американской школы и мгновенно вызвало резонанс среди местного сообщества.

Что известно о погибшем

Андрей Портнов был первым замглавы администрации президента Виктора Януковича и считался пророссийским деятелем. После Революции Достоинства в 2014 году он покинул Украину, а в июле 2022-го стало известно о его выезде через Закарпатье.

С декабря 2021 Портнов находился под санкциями США в рамках "акта Магнитского" — списка лиц, подозреваемых в коррупции и нарушении прав человека. Его обвиняли, в частности, в использовании своего влияния на манипуляции с судебной системой Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что названа первая версия убийства Портнова. Известно, что мужчина поддерживал контакты с представителями Москвы и выдвигал предложения по сотрудничеству с целью дестабилизации ситуации в Украине и ведения против нее гибридной войны.