Портнова поховають у Києві? Влада столиці вже відреагувала на чутки

До Департаменту не надходила така інформація

Нещодавно з'явилися чутки, що колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова, якого застрелили в Мадриді, поховають у Києві. У Київській міській державній адміністрації заявили, що не отримували офіційних звернень щодо цього.

Про це йдеться у відповіді Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА на інформаційний запит Еспресо.

"Станом на 26.05.2025 інформація щодо поховання вказаного громадянина через систему Єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва АСКОД до Департаменту не надходила і відповідно Департамент нею не володіє", — заявила перша заступниця директора департаменту, начальниця юридичного управління Олена Басурова.

Раніше джерело видання повідомляло, що похорон можуть організувати на Звіринецькому кладовищі. За його словами, спершу розглядалася можливість поховання на Байковому, однак від цієї ідеї відмовились через побоювання публічного скандалу.

Нагадуємо, що колишнього українського політика і юриста Андрея Портнова застрелили 21 травня 2025 року в передмісті Мадрида, Посуело-де-Аларкон. Напад було скоєно вранці, коли він супроводжував своїх дітей до Американської школи.

Як пише El Mundo, посилаючись на дані слідства, нападник вистрілив жертві в спину, одна куля влучила в шию, внаслідок чого потерпілий впав обличчям униз.

Швидку допомогу на місце події викликав очевидець. Однак медики, які прибули на місце, вже не могли допомогти Портнову.

Раніше "Телеграф" писав, що скандальний Портнов з-за кордону переписав своє майно під Києвом. Процедурою займалися близькі до Портнова юристи, адже сам чоловік перебував у Іспанії.