Контрольный выстрел от "своих"? Названа первая версия убийства Портнова

Портнов общался с российской стороной и предлагал сотрудничество в процессе дестабилизации Украины и ведения против Украины гибридной войны

Несмотря на десятилетнюю войну, громкие убийства известных политических фигур являются больше исключением в Украине. Потому смерть Андрея Портнова — вероятно, не финал истории, а ее продолжение.

Такое мнение выразил преподаватель Киево-Могилянской Академии и исполнительный директор общественной организации "Институт постинформационного общества" Дмитрий Золотухин в своей авторской колонке на Lliga.net. Согласно его словам, Портнов крайне негативно относился ко всему, что могло сделать Украину свободной от "меркантильного контроля над чужими судьбами".

Золотухин отметил, что получал угрозы летом 2020 года, когда анонсировал очередную серию своего расследования о содержании взломанного ящика Бориса Рапопорта, который являлся одним из ключевых сотрудников Администрации Президента Российской Федерации и занимался политическими процессами в РФ и странах СНГ под кураторством со стороны Владислава Суркова. Как оказалась, Портнов активно общался с Рапопортом, даже ему предлагая проекты, направленные на дискредитацию Украины. Например, использование подконтрольных депутатов для того, чтобы предоставлять в Международный уголовный суд специально подготовленные односторонние материалы о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

Автор указывает, что Портнов писал Рапопорту под псевдонимом "рашидович казбек". Телефонный номер, фигурировавший в адресе, был зарегистрирован на Портнову Т.В., по адресу в Оболонском районе Киева. Так стало известно, что Портнов общался с российской стороной и предлагал сотрудничество в процессе дестабилизации Украины и ведения против Украины гибридной войны.

При этом он не стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. Золотухин отмечает, что Портнов оставался "серым кардиналом для многих процессов в Украине".

Скриншот сообщения, которое получил Золотухин. Фото: Liga

Автор также добавил, что накануне президентских выборов в 2019 году в инфопространстве появился сомнительный ресурс "Ukrainian Papers". Веб-сайт и телеграм-канал распространяли дампы данных из взломанных почтовых ящиков ряда украинских политиков, в том числе из числа окружения Петра Порошенко. Наиболее активное участие в распространении информации с этого сайта приняли народный депутат Александр Дубинский и его партнер Андрей Портнов.

Кто мог убить Портнова?

Дмитрий Золотухин пишет, что все упомянутые факты о том, что и окружение Андрея Портнова, и он сам постоянно находились в контакте с российской стороной и российскими спецслужбами, могут свидетельствовать о признаках совершения преступления "государственная измена". Проще говоря, он был выгоден российским спецслужбам и они могли использовать его для попыток дестабилизации Украины изнутри.

Фото с места убийства Портнова

"Единственное, о чем можно говорить абсолютно уверенно – к людям, которых Андрей Портнов считал своими врагами, он относился безжалостно и не успокаивался, пока они не уничтожали их морально или юридически", — пишет автор.

В 2012 году Андрей Портнов был советником Президента Украины Виктора Януковича и руководителем Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента. В том же году "Зеркало недели" сообщило, что член Высшего Совета Юстиции (ВСЮ) Портнов обратился в ВСЮ с предложением уволить судью Барышевского районного суда Киевской области Владимира Еременко. В обращении в ВСЮ он отметил, что судья нарушил присягу, приговорив за убийство к условному сроку заключения Сергея Демишкана – сына главы "Укравтодора", члена Партии регионов Владимира Демишкана.

"Юридическая атака Портнова была направлена ​​на семью Владимира Демишкана, который был, по словам Юрия Николова, "любимым охотником" Виктора Януковича и соучредителем охотничьего клуба "Кедр", и очень близким другом и соратником вице-премьер-министра Украины Владимира Сивковича, который также был фанатом охоты (и даже одного из своих агентов называл "Охотник", — отмечает Золотухин.

К концу мая 2012 года суд отменил приговор Демишкану, который получил условный срок. Как известно, суд отправил уголовное дело на повторное рассмотрение. Золотухин отмечает, что вмешательство Портнова было весьма эффективным.

"Судья Еременко, который назначил за умышленное убийство условное наказание, скоро предстанет перед Высшим советом юстиции и потеряет мантию за нарушение присяги", — написал тогда в своем Facebook журналист телеканала TVI Константин Усов.

А результат в отношении судьи, вынесшего снисходительный приговор убийцам, был получен только в 2016 году, когда и Портнов, и Сивкович, и Демишкан уже давно были на территории Российской Федерации.

"Противоборство Сивковича и Портнова могло продолжаться более 13 лет, с использованием сил на территории Украины, подконтрольных обоим соратникам Януковича, несмотря на пребывание за рубежом — в России или Испании. Портнов и Сивкович продолжали конкурировать за влияние на финансовые потоки, позицию в спецслужбах и правоохранительной системе и бизнес-среде", — говорится в материале.

Золотухин полагает, что Андрея Портнова могли убить люди, близкие к российским спецслужбам.

"Ведь Испания – это древнейшая родина капиталов российских организованных преступных группировок. Именно за раскрытие скрытых средств российских бандитов в Испании отравили Александра Литвиненко и пытались отравить Сергея Скрипаля – оба представителя российских спецслужб. Так что проблем в проведении операции по ликвидации лица на территории Испании у российской стороны не было. Особенно, учитывая ликвидацию российского пилота Максима Кузьминова, передавшего украинской разведке российский вертолет", — пишет он.

При этом автор предположил, что организатором и заказчиком убийства Андрея Портнова может быть Владимир Сивкович, "поскольку у него есть мотив, средства, ресурсы и может получить от этой операции эффективный результат как для своих сетей и бизнеса в Украине, так и для своих новых хозяев в Москве".

Детали убийства Портнова

Бывший украинский политик и юрист Андрей Портнов был застрелен 21 мая 2025 года в пригороде Мадрида, Посуэло-де-Аларкон. Нападение было совершено утром, когда он сопровождал своих детей в Американскую школу.

Как пишет El Mundo, ссылаясь на данные следствия, нападающий выстрелил жертве в спину, одна пуля попала в шею, в результате чего пострадавший упал лицом вниз. После этого злоумышленник произвел контрольный выстрел в голову.

Скорую помощь на место происшествия вызвал случайный очевидец. Однако прибывшие на место медики уже не могли помочь Портнову.

Что известно об Андрее Портнове

Родился 27 октября 1973 года в Луганске. В 1990 году окончил там среднюю школу № 50. В 1991—1992 годах проходил срочную военную службу.

Портнов долгое время работал в юридической сфере. Он создал собственную компанию "Портнов и партнеры", предоставлявшую услуги по приватизации, инвестиционному бизнесу и корпоративному управлению.

Впоследствии Портнов пошел в политику. Некоторое время возглавлял фракцию "Блок Юлии Тимошенко". Сопровождал скандальные "газовые контракты" Тимошенко с Россией. В 2010 году чиновник стал заместителем главы Администрации президента Януковича – руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.

Андрей Портнов

Были слухи, что Портнов был причастен к созданию "диктаторских законов" 16 января 2014 года. Сам он говорил, что разрабатывал только один закон.

Известно, что в руководстве Януковича Портнов возглавил группу по разработке проекта нового Уголовно-процессуального кодекса Украины, который вступил силу в ноябре 2012 года и действует по сей день.

После 2014 года политик сбежал из Украины.

Сначала экс-чиновник находился в России, а впоследствии перебрался в Австрию, где занимался юридической практикой. В Украине против него открывали сразу несколько уголовных дел: за незаконное получение выплат, присвоение и растрату имущества, а также получал подозрение за государственную измену. Речь шла о возможной причастности политика к аннексии Россией Крыма.

В 2019 году Портнов вернулся в Украину. Он подавал иски против пятого президента Петра Порошенко, в частности обвиняя его в "государственной измене", "попытке захвата государственной власти", "превышении власти и служебных полномочий".

Портнов также заявлял, что создал законопроект, которым запрещается занимать госдолжности тем, кто работал в органах власти после победы Майдана и до 2019 года. Требовал пересмотреть освещение в учебниках по истории Украины Революции Достоинства, заявив, что это "искажает настоящие исторические события". В 2022 году Портнов покинул Украину как многодетный отец.

В сети пишут о том, что у Портнова осталось шесть наследников: сыновья Игорь (1993 г.р.) и Михаил (2022 г.р.), а также дочери Лилия (1994), Варвара (2012 г.р.), Ульяна (2014 г.р.) и Василиса (2019 г.р.).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперты назвали вероятные версии убийства Портнова в Испании.