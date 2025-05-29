Мыться и греться влетит в копейку: какой город значительно почувствует разницу в цене отопления и горячей воды

Сейчас киевляне платят на 50% меньше, чем имели бы

Тариф на отопление и горячую воду может подняться на 50%. Однако это, вероятно, произойдет уже после окончания войны.

Об этом журналистам Новости.LIVE рассказал директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин. По его словам, увеличение произойдет из-за того, что, по состоянию на данный момент, тарифы не являются экономически обоснованными.

Сейчас тарифы на отопление и горячую воду в столице существенно уменьшены, поскольку действует мораторий на период военного времени по повышению услуг, однако после окончания войны следует ожидать увеличения счетов до 50%.

Как говорит Лопатин, сейчас киевляне платят на 50% меньше, чем должны. Так происходит из-за моратория на повышение стоимости некоторых коммунальных услуг. Даже по состоянию на данный момент есть значительная разница между реальным тарифом и ценой, действующей для потребителей.

"Эта разница фиксируется, утверждается и, возможно, когда-нибудь будет разработан механизм, который позволит коммунальным предприятиям в каком-то виде получить эту разницу. Сейчас она остается некомпенсированной", — отметил Лопатин.

Сейчас киевляне платят в среднем 1500 гривен в месяц за отопление. Соответственно, после окончания войны эта сумма достигнет 3000 гривен.

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