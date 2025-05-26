Мост Патона распадается? Городские власти объяснили, что происходит на самом деле
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Кличко рассказал, в каком состоянии сооружение
Недавно в соцсетях появилось видео с моста Патона, которое вызвало панику среди киевлян. На кадрах видно, как из сооружения вроде бы что-то падает в Днепр.
В Telegram-каналах сразу начали появляться предположения о возможном разрушении переправы. На ситуацию оперативно отреагировала Киевская городская государственная администрация.
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА успокоили: переправа не рассыпается — на мосту продолжаются плановые работы.
"Информация о том, что рассыпается мост Патона, не соответствует действительности. В настоящее время на мосту Патона продолжаются работы по чистке его главных балок. Об выполнении работ была предупреждена патрульная полиция Киева. То, что увидели на переправе люди – часть работ по содержанию сооружения", — говорится в официальном сообщении.
Несмотря на успокоение со стороны властей, состояние Патона остается критическим. Именно поэтому киевские городские власти добиваются возвращения полномочий по реконструкции аварийного моста.
Как рассказал городской голова Виталий Кличко в интервью телеканалу "Киев", еще в 2021 году столица передала мост государственному проекту "Большая стройка". Заказчиком реконструкции определили Службу обновления и развития инфраструктуры в Киевской области. Но фактически ремонт так и не стартовал.
"За это время ничего не сделано, к сожалению, и мост находится в аварийном состоянии. Мы уменьшили нагрузку на мост, ограничив движение транспорта по мосту Патона", — отметил Кличко.
Он добавил, что город ведет переговоры с иностранными партнерами, готовыми присоединиться к реконструкции моста Патона. Для этого Киев пытается вернуть себе право самостоятельно ремонтировать стратегическое сооружение, которое сейчас находится в критическом техническом состоянии.
Ранее "Телеграф" писал, что один из мостов Киева частично перекроют вплоть до конца года. Ограничения будут действовать в направлении правого берега.