Синее озеро в Киеве "ожило" после обмеления и скандалов: как выглядит сейчас (фото)

Водоем обмелел еще в 2020 году

В Киеве на жилом массиве Виноградарь появилась вода в Синем озере, которое ранее полностью высохло. Этот водоем, когда-то популярное место отдыха, в августе 2024 года превратился в пустырь, поросший сорняками.

Свежие фото показал генеральный директор КП "Плесо" Вячеслав Савицкий. В Facebook он опубликовал фотографии, сделанные с высоты птичьего полета.

"Озеро Синее — действительно синее", — подписал свою публикацию Савицкий.

Синее озеро на Виноградаре в 2025 году

Напомним, что проблемы с обмелением Синего озера начались еще в 2020 году. Основными причинами высыхания водоема были как природные факторы, такие как повышение температуры воздуха и заиление источников питания, так и техногенные — в частности, строительство жилых массивов и автомобильных дорог, ставших препятствием для подземных и поверхностных вод.

В 2023 году Киевская городская военная администрация выделила 35 миллионов гривен на ревитализацию озера, однако тендеры на проведение работ неоднократно срывались из-за бюрократических процедур и несоответствия предложений участников требованиям.

В сентябре 2024 года коммунальное предприятие "Плесо" заключило договор с ООО "Княжная Лыбедь" на расчистку и благоустройство Синего озера стоимостью 80,69 миллиона гривен.

Несмотря на все трудности, в 2025 году вода в Синем озере появилась.

Ранее "Телеграф" писал, что в центре Киева есть секретное озеро. Это не просто водоем, а живое свидетельство промышленного прошлого столицы.