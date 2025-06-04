Тепло, но с сюрпризами. Чего ждать от погоды в Киеве в конце рабочей недели

Зонтик киевлянам можно и не прятать

В Киеве до сих пор держится переменная облачность, летняя температура, местами идут дожди и бушуют ветры. В ближайшие дни синоптическая ситуация почти не изменится.

Сильнейшие ветры предполагаются в течение пятницы. Их сила не должна превысить 10 м/с, как сообщили в Meteofor.

В среду, 4 июня, ночью прошел мелкий дождь. Облачность в городе будет постепенно уменьшаться и уже вечером ожидается ясное небо. Воздух днем прогреется до +23 градусов, а ночью он охладился до +16 градусов. Самые сильные ветры ожидаются в течение ночи дня — свежие 8 м/с.

Уже в четверг, 5 июня, погода улучшится. Небольшая облачность прогнозируется только во второй половине суток, а дождей вообще не будет. Дневная температура вырастет до +27 градусов, а ночная – упадет до +14 градусов. В течение утра-вечера предполагаются свежие ветры — до 8-9 м/с.

Однако в пятницу, 6 июня, снова пройдут мелкие дожди. Они ожидаются только днем. А переменная облачность, в свою очередь, прогнозируется только во второй половине суток. Температура днем и ночью поднимется еще больше – до +29 и +20 градусов соответственно. В течение утра-дня нужно готовиться к свежим ветрам, сила которых будет колебаться в пределах 8-10 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале июня Украину накроет "адская" жара. Синоптики рассказали, как вырастет температура на термометрах.