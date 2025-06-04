Тепло, але з сюрпризами. Чого чекати від погоди в Києві наприкінці робочого тижня

Парасольку киянам можна і не ховати

У Києві досі тримається мінлива хмарність, літня температура, місцями йдуть дощі й вирують вітри. Найближчими днями синоптична ситуація майже не зміниться.

Найсильніші вітри передбачаються протягом п'ятниці. Їх сила має не перевищити 10 м/с, як повідомили у Meteofor.

У середу, 4 червня, вночі пройшов дрібний дощ. Хмарність у місті поступово зменшуватиметься і вже ввечері очікується ясне небо. Повітря вдень прогріється до +23 градусів, а вночі воно охолонуло до +16 градусів. Найсильніші вітри очікуються протягом ночі-дня — свіжі 8 м/с.

Вже у четвер, 5 червня, погода покращиться. Незначна хмарність прогнозується лише у другій половині доби, а дощів взагалі не буде. Денна температура виросте до +27 градусів, а нічна — впаде до +14 градусів. Упродовж ранку-вечора передбачаються свіжі вітри — до 8-9 м/с.

Однак у п'ятницю, 6 червня, знову пройдуть дрібні дощі. Вони очікуються лише вдень. А мінлива хмарність, своєю чергою, прогнозується тільки у другій половині доби. Температура вдень та вночі підніметься ще більше — до +29 та +20 градусів відповідно. Упродовж ранку-дня треба готуватись до свіжих вітрів, сила яких коливатиметься в межах 8-10 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку червня Україну накриє "пекельна" спека. Синоптики розповіли, наскільки виросте температура на термометрах.