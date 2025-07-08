В Киеве сейчас, как в джунглях. Будет ли жарко и мокро в эти дни

Температура в городе может подняться до +32 градусов

В Киеве продолжает держаться жара, а также местами идут кратковременные дожди. Синоптики говорят, что в ближайшие дни ситуация не изменится. Однако есть вероятность гроз и сильных ветров в течение 9-10 июля.

Температура на днях не будет опускаться ниже +30 градусов тепла днем и +21 градуса ночью. Таким прогнозом поделились в Украинском гидрометеорологическом центре и Meteofor.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в среду, 9 июля, в столице ожидается переменная облачность и днем местами кратковременный дождь. В четверг, 10 июля, все еще будет царить переменная облачность, но дожди уже будут идти днем и ночью, вместе с грозой.

Воздух в дневное время должен прогреться от 30 до 32 градусов тепла, а в ночное от 21 до 22 градусов. Сила ветра будет колебаться в пределах умеренных-сильных 7-12 м/с.

В то же время по данным Мeteofor, дожди в Киеве прогнозируются, но они в среду и четверг будут идти во второй половине суток и их не будет сопровождать гроза.

Показатели на термометрах днем поднимутся до +31…32 градусов, а ночью опустится до +21…22 градусов. Самые сильные ветры будут бушевать вечером 9 июля и днем 10 июля. Их сила не превысит свежих 8-9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине местами ухудшится погода. Синоптики рассказали, где будет похолодание, град и шквальный ветер.