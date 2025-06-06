Власти в Киеве сделали подарок водителям: когда и кому можно заправиться со скидкой

Киевляне получат хоть какую-то компенсацию за неудобства с транспортом

До конца суток в пятницу, 6 июня, в Киеве на АЗС всех основных сетей можно будет получить скидку на горючее. Это связано с ночной массированной атакой россиян по Украине, в результате которой пострадали колеи Киевского метрополитена.

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Больше людей пересело на автотранспорт, а значит было потрачено больше топлива.

"К сожалению, сегодня в результате российской атаки пострадали колеи Киевского метрополитена. Движение по одной из ветвей метрополитена было невозможно, и в городе возникла, мягко говоря, усложненная транспортная ситуация", — говорится в публикации.

Ткаченко рассказывает, что поэтому люди в Киеве были значительно дольше в пути, чем обычно. Было больше пробок, больше использования автотранспорта, а значит и топлива.

"Я обратился к сетям АЗС. Все кто сейчас двигается по Киеву — получат скидки на АЗС всех основных сетей в столице. Скидка начнет действовать в ближайшие минуты и до конца суток. Объем скидок компании определяют в соответствии со своими возможностями. Благодарен бизнесу за понимание и готовность поддержать людей. Пусть это будет хоть какой-то компенсацией за неудобства от города в такой сложный день", — написал глава МВА.

Ранее мы писали, что после массированной ночной атаки на Киев 6 июня, в городе серьезные проблемы с транспортом. Из-за частичной остановки красной линии метро и перегруженности автобусов, киевляне массово пересели на такси. Это привело к резкому росту спроса на услуги перевозки: короткие поездки в пределах одного района стоили как обычно междугородние.